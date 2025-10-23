Israel frustró un intento de contrabando de armas desde Siria al Líbano por segunda vez en una semana

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirmaron este jueves que anoche frustraron un intento de contrabando de armas desde Siria al Líbano en la zona del monte Hermón.

Las IDF detallaron que los soldados de la 595.ª Unidad de Recopilación de Inteligencia de Combate, que operan cámaras de vigilancia, detectaron movimientos sospechosos en la zona y enviaron tropas al lugar.

A continuación, las tropas de la 810.ª Brigada Regional ‘‘Montañas’’ y los interrogadores de campo de la Unidad 504 de la Dirección de Inteligencia detuvieron a varios sospechosos cerca de la cima del monte Hermón, agregaron las IDF.

A su vez, el ejército israelí remarcó que los sospechosos, que fueron trasladados para ser interrogados, intentaban introducir de contrabando varias armas de fuego en el Líbano.

Se trata de la segunda vez en una semana en que las IDF frustran un intento de contrabando de armas desde Siria hacia el Líbano en la zona del monte Hermón.

Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, las IDF se desplegaron en nueve puestos dentro del sur de Siria, la mayoría de ellos dentro de una zona de amortiguación patrullada por la ONU en la frontera entre ambos países. Dos de los puestos se encuentran en el lado sirio del monte Hermón.

Las tropas israelíes estuvieron operando en zonas de hasta unos 15 kilómetros de profundidad en la República Árabe, con el objetivo de capturar armas que, según el Estado judío, podrían suponer una amenaza para el país si caen en manos de ‘‘fuerzas hostiles’’, entre ellas Hezbollah del Líbano.