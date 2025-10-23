Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman haber eliminado a los terroristas de Hamás vinculados al secuestro de rehenes de Nova

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet informaron el jueves que llevaron a cabo ataques selectivos que terminaron con la muerte de varios operativos de Hamás responsabilizados por el secuestro de rehenes durante el ataque al festival musical Nova, incluidos los captores que mantuvieron a cautivos a sobrevivientes como Eitan Mor, Avinatan Or y Noa Argamani. Según el comunicado conjunto, las acciones también alcanzaron a otros militantes implicados en la incursión y la masacre del 7 de octubre.

La nota oficial señala que las operaciones se basaron en avances de inteligencia y detalló ocho acciones puntuales dirigidas contra quienes participaron de forma directa en las raptos y asesinatos. Entre los presuntos responsables abatidos en distintas fechas figuran:

-Arafat Dib: identificado como quien secuestró y mantuvo a Eitan Mor; fue ultimado el 30 de mayo de 2025.

-Ahmad Ibrahim Rajab Sha’er: señalado por el rapto de Avinatan Or y Noa Argamani; murió el 22 de agosto.

-Ahmad Abu Marhil: implicado también en el secuestro de Or; eliminado el 26 de marzo.

-Odeh Alyan Ahmad Qaware’a: acusado de haber retenido rehenes durante la guerra; fue abatido el 26 de agosto.

El comunicado añadió que otras cuatro bajas correspondieron a militantes que participaron en la oleada inicial del 7 de octubre:

-Bakr Mujida, que atravesó la valla fronteriza en un tractor (muerto el 13 de julio).

-Firas Gharir Suilem al-Hadaf, implicado en el asalto al kibutz Kissufim (muerto el 23 de agosto).

-Ibrahim Salah Rajab Bakhit (muerto el 6 de julio).

-Muaid Mahmoud Muhammad Nofal (muerto el 27 de marzo).

Reacción de las familias

Las familias de Eitan Mor y Avinatan Or emitieron un comunicado conjunto en el que agradecieron a las FDI y al Shin Bet “por eliminar a los viles terroristas que secuestraron a nuestro amado Eitan y Avinatan”. En sus declaraciones incluyeron pasajes contundentes: “Estos monstruos deben saber que su día llegará. Los que eligieron el terrorismo enfrentarán el fuego del infierno. Los que asesinan, violan y secuestran sentirán toda la fuerza de las FDI”. Añadieron que esos individuos “ya no podrán matar, violar ni ser liberados en intercambios futuros de prisioneros”.

Contexto y posibles implicancias

El anuncio se enmarca en las operaciones continuas de las fuerzas israelíes y de los servicios de seguridad para perseguir a los responsables del asalto del 7 de octubre y de los secuestros masivos ocurridos aquel día. Para las autoridades israelíes, este tipo de acciones son parte de una política destinada a neutralizar amenazas y a dar respuesta a las familias de las víctimas; para analistas y diplomáticos, también representan un elemento que puede influir en la dinámica de las negociaciones, las reacciones internacionales y la estabilidad de acuerdos temporales de cese de hostilidades.

Fuentes oficiales no ofrecieron detalles sobre el modo preciso en que se realizaron todas las operaciones ni sobre eventuales bajas colaterales en Gaza. Las FDI señalaron que continuarán actuando “contra quienes perpetraron crímenes” y que esas operaciones se apoyan en inteligencia reunida en meses de investigación. Las autoridades han advertido reiteradamente que seguirán persiguiendo a quienes participaron en la masacre y en los secuestros.