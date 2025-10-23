Netanyahu y Rubio muestran unidad tras las tensiones con EE.UU. por el proyecto de anexión de Cisjordania: «Queremos avanzar en la paz»

Itongadol.- En declaraciones breves ante la prensa luego de reunirse en Jerusalem con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó: “Ahora enfrentamos días de destino”.

“Queremos avanzar en la paz. Todavía tenemos desafíos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades”, dijo Netanyahu, quien describió la serie de visitas de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump a Israel como parte de “un círculo de confianza y asociación” entre ambos países.

Rubio, por su parte, señaló: “Tenemos más trabajo por delante, pero nos sentimos muy positivos al respecto. Estamos haciendo buenos progresos”, aludiendo al acuerdo de alto el fuego en Gaza firmado a comienzos de mes.

“Nadie tiene ilusiones. Ya hicimos lo imposible una vez, y tenemos la intención de seguir haciéndolo”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio destacó que el presidente Trump hizo de la consolidación del alto el fuego en Gaza “una prioridad máxima”, como lo demuestra el envío a Israel de sus principales asesores, Steve Witkoff y Jared Kushner, seguido por el vicepresidente JD Vance, y ahora el propio secretario de Estado.

“Es un logro muy importante, pero queda más trabajo por hacer y mayores logros por delante… Nos sentimos muy positivos y confiados en que llegaremos allí a pesar de los obstáculos sustanciales”, sostuvo Rubio, sin detallar cuáles son esos desafíos.

La comparecencia conjunta duró menos de dos minutos y ninguno de los dos funcionarios aceptó preguntas.

Netanyahu recibió a Rubio en medio del creciente malestar de Washington por el avance en la Knesset de un proyecto de ley para anexar partes de Cisjordania. La visita se produjo un día después de la estadía en el país del vicepresidente JD Vance, y tras las declaraciones del presidente Trump, quien advirtió el mes pasado que no permitirá que Israel concrete esa medida.

Vance calificó la votación preliminar en la Knesset como “muy estúpida” y dijo sentirse personalmente ofendido de que se realizara durante su visita.

En paralelo, la revista Time publicó una entrevista reciente con Trump en la que advirtió que Israel perderá todo apoyo de Estados Unidos si avanza con la anexión de Cisjordania. “No va a suceder”, afirmó el mandatario, y agregó que “di mi palabra a los países árabes”.