La startup israelí que quiere redefinir el cáncer en etapa cuatro

Itongadol.- Imaginar un mundo en el que un paciente diagnosticado con cáncer metastásico pueda seguir trabajando, viajando y disfrutando de la vida durante diez o quince años más, ya no parece una fantasía. En el corazón de la zona industrial de Petah Tikva, una pequeña compañía israelí llamada New Phase busca convertir esa visión en realidad.

La startup desarrolla una tecnología diseñada para detener la propagación del cáncer en su fase metastásica, responsable de la mayoría de las muertes por esta enfermedad y todavía sin un tratamiento eficaz en la medicina moderna.

“El proyecto nació cuando la madre de mi socio, el doctor Rafi Hof, fue diagnosticada con cáncer de pulmón”, cuenta Ofer Shalev, cofundador y director ejecutivo de New Phase. “Nos preguntamos cómo podríamos extender la vida de los pacientes sin afectar su calidad de vida.”

El enfoque de New Phase se basa en una observación biológica simple pero poderosa: las células cancerígenas son extremadamente sensibles al calor.

“Las células cancerosas colapsan a temperaturas entre 41 y 45 grados, mientras que las células normales pueden tolerar hasta 55”, explica Shalev. “Si calentamos el tejido a 50 grados, las cancerosas mueren, pero las sanas sobreviven.”

Ofer Shalev

El reto está en calentar solo las células cancerosas, y la respuesta de New Phase son nanopartículas microscópicas de hierro que se inyectan por vía intravenosa. Una vez en el torrente sanguíneo, estas partículas se calientan al exponerse a un campo magnético.

Los investigadores aprovecharon una característica típica de los tumores: sus vasos sanguíneos anormales. “Cuando inyectamos las nanopartículas, se filtran únicamente en el tejido canceroso, no en los órganos sanos”, explica Shalev. “En los órganos normales, las partículas pasan de largo; en los tumores, se acumulan.”

Para evitar un sobrecalentamiento que dañe tejidos cercanos, el equipo diseñó un mecanismo de seguridad basado en un principio físico conocido como calor latente.

“Piense en una vela”, dice Shalev. “Su llama alcanza unos 400 grados, pero la cera derretida solo llega a 70. Dentro de nuestras partículas hay un material especial que deja de calentarse al alcanzar los 50 grados, sin superarlos.”

Unas cuatro horas después de la inyección, los pacientes ingresan a una máquina de imagen personalizada desarrollada por New Phase, similar a un escáner de resonancia magnética, pero creada para generar un campo magnético que calienta suavemente las partículas dentro del cuerpo.

“El procedimiento dura media hora y el paciente puede volver a casa de inmediato”, detalla Shalev. “La máquina en sí es nuestra invención. No existe nada igual en el mundo.”

La tecnología se encuentra actualmente en ensayos clínicos de Fase I en el Hospital Beilinson. Aunque el objetivo inicial es evaluar la seguridad y toxicidad, los resultados preliminares son alentadores.

“Entre los 26 pacientes tratados hasta ahora, no observamos toxicidad ni efectos secundarios”, afirma Shalev. “En aproximadamente la mitad de ellos, la enfermedad se mantuvo estable durante 30 días, sin aparición de nuevos tumores.”

Para Maier Fenster, director de operaciones médicas del grupo Ehrlich, que apoya a New Phase, la ventaja de la empresa está en su enfoque integrado. “La combinación de una partícula inteligente, un material único y una longitud de onda magnética cuidadosamente seleccionada permite una fuerte protección de propiedad intelectual”, explica. “Incluso si otras compañías siguen caminos similares, hay suficientes pacientes en todo el mundo.”

Un hito clave para New Phase fue cuando la FDA estadounidense clasificó su tecnología como un dispositivo médico y no como un fármaco, lo que reduce drásticamente el tiempo y costo para llegar al mercado.

“Si fuera un medicamento, necesitaríamos ensayos con entre 1.000 y 2.000 pacientes en cuatro fases, tomando hasta ocho años y costando casi mil millones de dólares”, señala Shalev. “Como dispositivo médico, solo necesitamos entre 100 y 200 pacientes, en dos o tres fases, con una inversión de unos 40 o 50 millones.”

Pese a su potencial, la startup ha tenido dificultades para conseguir inversión local. “El mercado global de tratamientos oncológicos alcanzará los 240 mil millones de dólares este año. Solo el segmento de cáncer en etapa cuatro representa 113 mil millones y crece un 12% anual”, explica Shalev. “Pero en Israel no existe un verdadero ecosistema para startups de ciencia profunda como la nuestra.”

Según el empresario, los fondos de capital de riesgo israelíes se concentran en inteligencia artificial y ciberseguridad, y carecen de experiencia en tecnologías médicas complejas. “Algunos nos dijeron directamente que no saben cómo evaluar lo que hacemos”, lamenta. Hasta la fecha, New Phase ha recaudado 35 millones de dólares, la mayoría de inversores extranjeros.

Shalev no promete una cura total. Su objetivo es más pragmático, aunque quizás más revolucionario.

“Queremos convertir el cáncer en una enfermedad crónica y manejable”, afirma. “Hoy no existe un tratamiento que realmente lo cure. Incluso las mejores terapias dejan de funcionar con el tiempo. Buscamos permitir que los pacientes vivan más y mejor.”

¿Cuánto podrían extenderse esas vidas? Shalev hace una pausa. “Eso es lo que determinarán los ensayos”, responde. “Pero no estamos desarrollando esto para ganar unos pocos meses, apuntamos a ganar años.”

