Trump advirtió que Israel perdería ‘‘todo el apoyo’’ de Estados Unidos si anexionara Cisjordania

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel perdería ‘‘todo el apoyo’’ de su país si intentara seguir adelante con la anexión de Cisjordania.

En una entrevista con la revista Time del 15 de octubre publicada este jueves sobre el alto el fuego negociado por Estados Unidos, se le preguntó a Trump sobre aquellos miembros de la coalición israelí que presionan para anexionar toda o parte de Cisjordania.

‘‘No sucederá. No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes’’, expresó Trump.

Además, el mandatario estadounidense remarcó que ‘‘ahora no se puede hacer eso. Contamos con un gran apoyo árabe. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. No sucederá. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso ocurriera’’.

La entrevista fue publicada un día después de que la Knesset (el Parlamento israelí) aprobara, en su lectura preliminar, un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí a Cisjordania, a pesar de la oposición del primer ministro Netanyahu y el partido oficialista, el Likud.

La aprobación del proyecto de ley se produjo mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance se encontraba en Israel.

Sin embargo, para convertirse en ley, el proyecto aún debe pasar por tres lecturas adicionales. Ahora pasará al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset para su deliberación.

Patrocinada por el diputado de extrema derecha Avi Maoz, del partido Noam, compuesto por una sola persona, la legislación establece que ‘‘el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento de Judea y Samaria (Cisjordania), con el fin de establecer el estatus de estas zonas como parte inseparable del Estado soberano de Israel’’.

En una declaración que acompaña al proyecto de ley, Maoz expresó: ‘‘El Santo, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel. El asentamiento en la Tierra de Israel es la redención y el renacimiento nacional, el asentamiento es lo que hace florecer la Tierra de Israel después de dos mil años de exilio. Al aplicar la soberanía a Judea y Samaria, estamos haciendo una corrección que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Dado que el Gobierno estuvo postergando la cuestión, nuestra labor como miembros de la Knesset es hacerlo’’.

El proyecto de ley contó con el apoyo de los partidos de extrema derecha Otzma Yehudit -liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir-, y Sionismo Religioso -liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich-, así como de la facción jasídica Agudat Israel del Judaísmo Unido de la Torá.

Asimismo, un proyecto de ley de anexión más limitado, patrocinado por el presidente de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, de la oposición, también fue aprobado por 32 votos a favor y 9 en contra en una lectura preliminar. El proyecto de ley de Liberman pide que se aplique la soberanía al asentamiento de Ma’ale Adumim, en Cisjordania.