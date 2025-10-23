El Ministerio de Inteligencia de Irán publica la supuesta ubicación de un medio opositor en Tel Aviv

Itongadol.- El Ministerio de Inteligencia de Irán afirmó haber localizado un estudio de transmisión perteneciente a Iran International, un medio opositor con sede en Londres, en la ciudad de Tel Aviv, según informaron medios iraníes esta semana.

La cartera también aseguró haber identificado “a varias personas que trabajan en o colaboran con el canal”, así como sus presuntas residencias. Entre ellas, se encontrarían israelíes de origen o nacimiento iraní, incluido el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en idioma persa, el teniente coronel Kamal Penhasi.

Teherán considera a Iran International un “canal terrorista”, al que acusa de colaborar con el Mossad para “desestabilizar” a la República Islámica. Ninguna fuente independiente ha verificado la información difundida por el régimen iraní.

Las redes de espionaje y ciberactivismo de Irán han estado activas en su intento por desestabilizar a Israel. Entre sus acciones recientes figura un ciberataque contra el Centro Médico Shamir, que provocó la filtración de correos electrónicos hospitalarios —incluidos datos de pacientes— durante Yom Kipur, a comienzos de este mes.

La Dirección Nacional Cibernética de Israel vinculó el ataque con agentes iraníes y confirmó el miércoles que la intrusión fue contenida antes de que se comprometiera el sistema central de historias clínicas.

En los últimos meses, también se descubrieron varios casos de ciudadanos israelíes que espiaban en favor de Irán. Entre ellos, un joven de 23 años que trabajaba en un hotel del Mar Muerto, arrestado a comienzos de octubre.

Otro caso relevante es el de Yaakov Perl, ciudadano israelí-estadounidense, acusado en septiembre de realizar tareas de documentación y seguimiento de residencias de funcionarios israelíes para un agente iraní.

Asimismo, Maor Kringel y Tal Amram fueron detenidos por el Shin Bet en septiembre tras fotografiar lugares sensibles a cambio de pagos en criptomonedas provenientes de un contacto iraní.

Elimelech Stern, un estudiante de yeshivá de 22 años oriundo de Beit Shemesh, también colaboró con un agente iraní en la ejecución de acciones de espionaje.