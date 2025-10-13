Trump en reunión con el presidente de Egipto: “La mayoría de los cuerpos de los rehenes serán hallados y devueltos a Israel”

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su confianza en que la mayoría de los cuerpos de los rehenes asesinados que aún permanecen en Gaza serán encontrados y devueltos a Israel.

En declaraciones a la prensa desde la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, junto al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, Trump fue consultado sobre los pasos a seguir tras la liberación de los rehenes vivos y respondió: “Están yendo a buscar los cuerpos… y lo están haciendo en coordinación con Israel. Van a encontrar bastantes de ellos”.

En la misma reunión, Trump anunció: “Comenzaron las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”, señalando que la diplomacia internacional ya trabaja para consolidar los próximos pasos del cese de hostilidades.

Respecto a las negociaciones sobre la siguiente fase del acuerdo de paz para Gaza, el mandatario señaló: “Ya comenzó, desde nuestro punto de vista… En la otra sala están algunos de los países más ricos del mundo. Creo que veremos un progreso tremendo”.

Trump destacó además el papel clave de Egipto en el proceso diplomático: “Tuvieron un papel muy importante con Hamás… Hamás respeta a este país y respeta el liderazgo de Egipto”, afirmó.

El presidente estadounidense llegó a Egipto procedente de Israel, donde más temprano ofreció un discurso ante la Knesset y se reunió con familiares de los rehenes.