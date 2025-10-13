Inicio ISRAEL Ministro de Defensa de Israel: “cualquier retraso deliberado en la devolución de los cuerpos de los rehenes será una violación del acuerdo y se tomará la medida correspondiente”

Ministro de Defensa de Israel: “cualquier retraso deliberado en la devolución de los cuerpos de los rehenes será una violación del acuerdo y se tomará la medida correspondiente”

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que si la organización terrorista palestina Hamás retrasa intencionalmente la devolución de los cuerpos de los 28 rehenes muertos, estará violando el acuerdo.

“La misión urgente con la que todos estamos comprometidos ahora es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes caídos”, tuiteó.

“El anuncio de Hamás sobre la esperada devolución de cuatro cuerpos hoy constituye un incumplimiento de sus compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una flagrante violación del acuerdo y se tomará la medida correspondiente”, añadió Katz.

La organización terrorista palestina les ha dicho a los mediadores que desconoce la ubicación de algunos de los cuerpos.

Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Cruz Roja Internacional les había notificado que había recibido de Hamás en el sur de la Franja de Gaza los féretros con los cuerpos de dos rehenes asesinados.

Sus restos fueron trasladados por un convoy humanitario hasta una posición israelí dentro de Gaza, donde se realizó una breve ceremonia encabezada por un rabino militar antes de proceder con el proceso de identificación.

Según el comunicado, la Cruz Roja tiene previsto recoger más tarde otros dos féretros con cuerpos de rehenes que también fueron asesinados, para entregárselos al Ejército israelí.

“Hamas está obligado a cumplir con el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos”, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel, subrayando que el retorno de los rehenes, vivos o fallecidos, sigue siendo una prioridad nacional.

Horas antes, Hamás había anunciado que entregaría los cuerpos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel Daniel Pérez, todos asesinados durante su cautiverio en Gaza.

El procedimiento se realiza bajo supervisión internacional y con estrictas medidas de seguridad, en el marco de los esfuerzos humanitarios para la recuperación de los rehenes y las víctimas de la Masacre del 7 de Octubre.

También te puede interesar

Silvia Cunio sobre sus hijos rehenes, Ariel y...

Solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes...

Netanyahu no asistirá a la «Cumbre de la...

El presidente de la Knesset elogió a Trump...

Trump ante el Parlamento israelí: “Este es el...

Netanyahu en el Parlamento israelí ante Trump: “Es...

Trump en Israel: “La guerra ha terminado”

Histórico: Después de dos años en Gaza, todos...

Familiares de rehenes israelíes se dirigen a la...

Israel aprueba cambios de último momento en la...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más