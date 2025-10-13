Ministro de Defensa de Israel: “cualquier retraso deliberado en la devolución de los cuerpos de los rehenes será una violación del acuerdo y se tomará la medida correspondiente”

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que si la organización terrorista palestina Hamás retrasa intencionalmente la devolución de los cuerpos de los 28 rehenes muertos, estará violando el acuerdo.

“La misión urgente con la que todos estamos comprometidos ahora es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes caídos”, tuiteó.

“El anuncio de Hamás sobre la esperada devolución de cuatro cuerpos hoy constituye un incumplimiento de sus compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una flagrante violación del acuerdo y se tomará la medida correspondiente”, añadió Katz.

La organización terrorista palestina les ha dicho a los mediadores que desconoce la ubicación de algunos de los cuerpos.

Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Cruz Roja Internacional les había notificado que había recibido de Hamás en el sur de la Franja de Gaza los féretros con los cuerpos de dos rehenes asesinados.

Sus restos fueron trasladados por un convoy humanitario hasta una posición israelí dentro de Gaza, donde se realizó una breve ceremonia encabezada por un rabino militar antes de proceder con el proceso de identificación.

Según el comunicado, la Cruz Roja tiene previsto recoger más tarde otros dos féretros con cuerpos de rehenes que también fueron asesinados, para entregárselos al Ejército israelí.

“Hamas está obligado a cumplir con el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos”, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel, subrayando que el retorno de los rehenes, vivos o fallecidos, sigue siendo una prioridad nacional.

Horas antes, Hamás había anunciado que entregaría los cuerpos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel Daniel Pérez, todos asesinados durante su cautiverio en Gaza.

El procedimiento se realiza bajo supervisión internacional y con estrictas medidas de seguridad, en el marco de los esfuerzos humanitarios para la recuperación de los rehenes y las víctimas de la Masacre del 7 de Octubre.