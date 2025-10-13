Jordania posee grandes reservas de armas estadounidenses pertenecientes a la Autoridad Palestina, pero Israel no permite su traslado

Itongadol/Agencia AJN.- Jordania posee cantidades “muy significativas” de armamento que Estados Unidos utiliza para entrenar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, pero que Israel se niega a permitir que sean devueltas a Cisjordania, según informaron varias personas al tanto del asunto, incluido un funcionario estadounidense, al medio Middle East Eye.

Estados Unidos y sus socios utilizan Jordania para realizar ejercicios de “fuego real” con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, normalmente durante una semana, después de seis semanas de entrenamiento en Jericó, en Cisjordania. El entrenamiento se ha intensificado en los últimos meses con el objetivo de enviar fuerzas de seguridad a Gaza, centrándose en la “lucha antiterrorista”.

El entrenamiento podría intensificarse aún más, ya que funcionarios expresan un tono optimista respecto a un alto el fuego en Gaza.

Mediadores estadounidenses, árabes, turcos e israelíes se reúnen en la ciudad turística de Sharm el-Sheij, en Egipto, para elaborar un acuerdo. Paralelamente, diplomáticos se encontraron en París para discutir el despliegue de fuerzas internacionales en Gaza.

El plan de paz de 20 puntos de Trump llama a Jordania y Egipto a desempeñar roles principales en la formación de las fuerzas de seguridad palestinas. Egipto también mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre la participación en una “fuerza de estabilización internacional” más amplia, que incluiría a otros países árabes y musulmanes.

La incapacidad de la Autoridad Palestina para devolver el armamento con el que sus fuerzas se entrenan en Jordania a Cisjordania subraya que cualquier fuerza de estabilización que ingrese a Gaza, incluso una tripulada por los aliados árabes de Estados Unidos, requerirá la aprobación de Israel y podría enfrentar graves desafíos logísticos si Israel decide vetar ciertas actividades.

En el caso de Jordania, Ammán no intenta actualizar el armamento, según indicaron fuentes y funcionarios a MEE. Sin embargo, las fuerzas de la Autoridad Palestina se entrenan en Jordania con armamento estadounidense, que el Ministerio de Defensa israelí, que supervisa Cisjordania y Gaza, se niega a devolver en parte.

“Cantidades significativas de contenedores [de armas] llegan finalmente a la frontera y a Israel no se le permite que pasen, así que el ejército estadounidense simplemente se los da a los jordanos”, dijo a MEE una de las fuentes informadas sobre el asunto.

Un funcionario estadounidense describió los envíos de armas como un “bono adicional” para Jordania, una monarquía con escasos recursos cuya familia gobernante depende de la ayuda financiera estadounidense para mantener un amplio sistema de patrocinio que le ayuda a sostener su gobierno. MEE reveló anteriormente que Jordania cobra entre 200,000 y 400,000 dólares por cada lanzamiento sobre Gaza.

Las fuentes que hablaron con MEE no pudieron confirmar qué hace Jordania con los contenedores adicionales de armas que obtiene. Sin embargo, el ejército jordano ha estado involucrado anteriormente en escándalos de armas.