En medio de la felicidad por el regreso de los rehenes vivos, esta tarde el mundo judío celebra Shminí Atzéret, y en Israel, también Simjat Torá, dos fiestas muy alegres que se vieron empañadas por la Masacre del 7 de Octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Con la salida de las primeras estrellas y en medio de la felicidad por el regreso de los rehenes vivos, el mundo judío celebrará hoy, lunes, Shminí Atzéret, y en Israel también se festejará Simjat Torá, dos fiestas muy alegres que suceden a Sucot (Fiesta de las Cabañas) y se vieron empañadas por la Masacre del 7 de Octubre.

En la Congregación del Octavo día ya no rige la obligación de habitar en ellas, pero no se las desarma porque es un día de descanso festivo.

También marca el comienzo de la estación de las lluvias y la cosecha en el hemisferio norte.

Al igual que Sucot, Shminí Atzéret se denomina “Zman simjateinu” (tiempo de nuestra alegría) y en las plegarias ya no se menciona a Sucot, sino a Shminí Atzéret o Jag Heatzéret.

Además, ya no se refiere a D’s como Quien hace caer el rocío (Morid Hatal), sino a Quien envía el viento y hace caer la lluvia (Mashiv Harrúaj VeMorid Haguéshem) y ya no se utilizan las Arbaat Haminim (Cuatro Especies).

En Shminí Atzéret -y sobre todo en la Alegría de la Torá- se acostumbra bailar “hakafot” (vueltas) portando los Rollos del Libro Sagrado, ya que se celebra la culminación del ciclo anual de su lectura semanal y el inmediato recomienzo, como símbolo de su eternidad.

También se recita la oración de Recordación (Izcor) de los seres queridos fallecidos.

Simjat Torá es una de las fiestas más famosas y celebradas del calendario hebreo, con bailes y canciones litúrgicas o tradicionales alusivas al Libro Sagrado, Jerusalem y la Divinidad durante toda la noche, cual si fuera un novio danzando con su flamante esposa.

La intención es que todos los presentes puedan al menos dar una vuelta con la Torá.

Es costumbre darles a los niños banderas o estandartes alegóricos o Rollos de la Torá en miniatura, para que se unan al festejo.