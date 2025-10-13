Trump firma el acuerdo sobre Gaza: «Tomó 3.000 años llegar a este punto, y esto va a durar»

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo de alto el fuego en Gaza y liberación de los rehenes israelíes, suscrito la semana pasada, mientras decenas de líderes mundiales se sentaban detrás de él al comienzo de la cumbre por la paz de Sharm el-Sheikh.

Afirmó que pronunciará un discurso en breve, pero aprovechó la oportunidad para agradecerles a los líderes mundiales que lo acompañaban.

«Querían despejar la situación en Gaza. Querían despejar todo el asunto. Llegó a un punto en que era una locura», dijo Trump.

«Siempre hablaban del inicio de la Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente, y eso ya no va a ocurrir», añadió.

Trump y los líderes de Catar, Egipto y Turquía firmaron una declaración destinada a consolidar el alto el fuego en Gaza.

“El documento detallará las normas, regulaciones y muchas otras cosas”, declaró antes de firmar, repitiendo dos veces que “se mantendrá vigente”.

No está inmediatamente claro qué dice el documento, pero la Casa Blanca, en un tuit, se refirió a él como el “Plan de Paz de Gaza para la paz en Medio Oriente”.

Trump celebró «el mejor acuerdo», firmado en presencia del titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declinó la invitación de último minuto, alegando la celebración de Simjat Torá de esta noche.

Trump saludó individualmente a unos 35 líderes extranjeros que llegaron a Sharm el-Sheij.

Se encontraba de pie sobre grandes letras que dicen «Paz 2025». Uno a uno, cada líder se acercó a él, le estrechó la mano, intercambiaron breves palabras mientras posaron para la foto antes de ser retirados de la sala.

Luego se reunieron para una última foto grupal.