Israel: Cuatro ataúdes con supuestos rehenes fallecidos serán escoltados por las FDI fuera de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Los ataúdes que contienen los aparentes restos de cuatro rehenes israelíes asesinados serán escoltados pronto fuera de la Franja de Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según el Ejército.

Las FDI afirmaron que los ataúdes serán trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación, lo que, según las autoridades, podría tardar hasta dos días.

Antes de ser retirados de Gaza, las FDI anunciaron que celebrarán una pequeña ceremonia en su memoria, liderada por un rabino militar. Los ataúdes estarán envueltos en banderas israelíes y las tropas saludarán y recitarán salmos.

Los cuerpos fueron entregados por la organización terrorista palestina Hamás a la Cruz Roja en el sur de Gaza esta tarde. La Cruz Roja los trasladó los ataúdes a las FDI.

El Ejército afirmó que «Hamás debe cumplir el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos», después de que la organización terrorista palestina anunciara que solo devolvería hoy los de cuatro de los 28 rehenes muertos.

Hamás había anunciado previamente la devolución de los cuerpos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán de las FDI Daniel Pérez.