Argentina «celebra la paz alcanzada y la liberación de los rehenes» israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- «La República Argentina expresa su más profunda satisfacción por la paz alcanzada en Medio Oriente y por la liberación de todos los rehenes vivos que permanecían en manos de Hamas, entre ellos tres ciudadanos argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio», tuiteó la Cancillería.

«Asimismo, aguarda con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, también de nacionalidad argentina, para que su familia pueda rendirle el debido homenaje», reclamó.

«El Gobierno argentino reconoce especialmente el liderazgo y los esfuerzos del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo compromiso personal y acción en el eje humanitario han contribuido de manera decisiva a alcanzar la paz y hacer posible la recuperación y liberación de los ciudadanos argentinos, reafirmando los valores compartidos de respeto a la vida, la libertad y la paz», concluyó el posteo.

Previamente, el presidente argentino, Javier Milei, expresó su “más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—”.

“También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.

“Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo”, expresó Milei.

“Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”, concluyó el argentino.

Los 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en Gaza ya regresaron a territorio israelí, después de haber pasado dos años en la Franja palestina.

Los primeros siete rehenes liberados fueron Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal.

La segunda ronda de rehenes liberados, compuesta por 13 personas, incluyó a Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, Ariel y David Cunio, Eitan Horn, y Rom Braslavski.

Los rehenes liberados fueron traslados a la base Reim del ejército israelí, donde tuvieron una evaluación médica y se reunieron con algunos integrantes de sus familias.