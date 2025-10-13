Joel Mokyr, un israelí que es hijo de sobrevivientes de la Shoá, gana el premio Nobel de Economía

Itongadol/Agencia AJN.- El profesor Joel Mokyr, nacido en los Países Bajos de padres sobrevivientes de la Shoá y nacionalidad estadounidense-israelí, ganó el premio Nobel de Economía.

Mokyr, de 79 años y graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalem y de Yale, fue elegido por el comité sueco «por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico».

Es conocido por utilizar fuentes históricas para descubrir las causas del crecimiento sostenido.

Desde el comité que concede el premio recordaron que el experto «demostró que para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué».

Estas últimas, añadió, «a menudo faltaban antes de la Revolución Industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e invenciones».

Mokyr «también enfatizó la importancia de que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y permita el cambio», remarcó el informe que acompañó el anuncio del premio Sveriges Riksbank, que consiste en once millones de coronas suecas (cerca de 1,16 millones de dólares).

Mokyr nació en Leiden en 1946, en el seno de una familia de judíos neerlandeses que habían sobrevivido a la Shoá. Su padre, un funcionario público, murió de cáncer cuando el laureado tenía un año, quien fue criado por su madre en Haifa, Israel.

Los responsables del Nobel señalaron que «durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo experimentó un crecimiento económico sostenido».

Esa tendencia, indicaron, «sacó a un gran número de personas de la pobreza y sentó las bases de nuestra prosperidad» y Mokyr explicó «cómo la innovación impulsa un mayor progreso».

En tanto, la Universidad Hebrea de Jerusalem lo felicitó, recordando que se había graduado en esa prestigiosa institución de la capital israelí con honores en Economía e Historia.

El economista, destacaron, «se une a una larga lista de ganadores del premio Nobel que comenzaron sus carreras de investigación en la Universidad Hebrea», una «prueba más de la excelencia académica y el estatus» de la institución.

Mokyr es, además, profesor visitante de la Facultad de Economía de la Universidad de Tel Aviv, desde donde también recibió un cálido saludo.

El profesor Amal Jamal, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, afirmó que se trata de un «día histórico».

«Nos enorgullece felicitar a nuestro colega», añadió.

El premio representa «un gran honor para nosotros» y «demuestra aún más el prestigio de la investigación israelí en el mundo», completó Jamal.

Mokyr recibirá la mitad del premio, mientras que la otra será compartida por sus colegas Philippe Aghion y Peter Howitt.