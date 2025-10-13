EE.UU. Trump en la cumbre por Gaza: “Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible: por fin tenemos paz en Medio Oriente”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su discurso en la cumbre por Gaza en Sharm el-Sheij, Egipto, diciendo: “Este es el día por el que la gente de toda la región y el mundo ha estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando”.

“Nadie pensaba que esto pudiera suceder con el histórico acuerdo que acabamos de firmar” los líderes de los cuatro países mediadores dijo.

“Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas. Los rehenes (israelíes vivos) han sido devueltos y se sigue trabajando para salvar vidas”, dijo Trump.

“Juntos, hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin, tenemos paz en Medio Oriente”, afirmó.

“Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipamiento médico y otros suministros. Ahora comienza la reconstrucción”, anticipó Trump, quien les agradeció a los líderes de Egipto, Catar y Turquía.

También a los de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Pakistán.

Su primer ministro, Shehbaz Sharif, subió al podio y dio un breve discurso antes de que Trump terminara el suyo.

Anunció que lo había nominado para el premio Nobel de la Paz del próximo año, después de que el presidente de los Estados Unidos no haya sido elegido la semana pasada.

“Vaya, no me esperaba eso”, dijo Trump, antes de continuar con sus agradecimientos.

Trump saludó individualmente a unos 35 líderes extranjeros que llegaron a Sharm el-Sheij.

Se encontraba de pie sobre grandes letras que dicen «Paz 2025». Uno a uno, cada líder se acercó a él, le estrechó la mano, intercambiaron breves palabras mientras posaron para la foto antes de ser retirados de la sala.

Luego se reunieron para una última foto grupal.