Eurovisión cancela la votación sobre la participación de Israel

Itongadol.- La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del Festival de la Canción de Eurovisión, decidió cancelar la reunión virtual prevista para noviembre en la que los miembros iban a votar la participación de Israel en la próxima edición del certamen, según anunció el organismo este lunes. La decisión se tomó tras los recientes “avances en Medio Oriente”, en aparente referencia al alto el fuego alcanzado en Gaza.

El encuentro en línea iba a tratar la polémica en torno a la presencia israelí en el concurso de 2026, que se celebrará en Viena, Austria. Durante los últimos meses, varios países habían amenazado con retirarse del evento si Israel participaba, en medio de críticas por el conflicto de los últimos dos años en Gaza.

La televisora pública austriaca ORF, encargada de organizar la próxima edición, celebró la decisión de la EBU de trasladar el debate a una reunión presencial. “El Consejo acordó incluir el tema en la agenda de la Asamblea General de Invierno, que tendrá lugar en diciembre”, precisó la organización en un comunicado.

El texto agrega que, tras los recientes acontecimientos en la región, el Comité Ejecutivo consideró necesario un debate presencial “entre los miembros, sobre la cuestión de la participación en Eurovisión 2026”.

Consultada por Reuters, la EBU no aclaró si se realizará una votación sobre la participación de la emisora israelí Kan, y se limitó a señalar que brindará más información a sus miembros en las próximas semanas.

En una carta enviada en septiembre, la presidenta de la EBU, Delphine Ernotte Cunci, admitió que el Consejo Ejecutivo no logró alcanzar una posición consensuada sobre el caso israelí. “Dado que la Unión nunca había enfrentado una situación tan divisiva, el Consejo acordó que esta cuestión debía resolverse con una base democrática más amplia”, escribió.

Austria, por su parte, había pedido a los países miembros que no promovieran un boicot contra Israel, insistiendo en mantener el espíritu apolítico del festival, uno de los eventos culturales más vistos del mundo.