Israel: Llegan al centro forense los cuerpos de cuatro rehenes para su identificación

Los cuerpos de cuatro rehenes fueron trasladados la noche del lunes al Centro Nacional de Medicina Forense de Israel, donde expertos realizarán las pruebas de identificación y determinarán las causas de muerte.

Durante la última liberación de rehenes, Hamás había enviado el cuerpo de una mujer no identificada en lugar del de Shiri Bibas. El cuerpo de Shiri fue posteriormente entregado a través de la Cruz Roja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber recibido los cuatro ataúdes con los cuerpos de los rehenes fallecidos que Hamás se había comprometido a devolver ese mismo día.

“Cuatro ataúdes de rehenes fallecidos están siendo escoltados por fuerzas de las FDI y el Shin Bet hacia Israel, donde serán transferidos al Centro Nacional de Medicina Forense para los procedimientos de identificación”, señaló el ejército en un comunicado, en el que pidió al público actuar con sensibilidad.

Antes de cruzar a territorio israelí, se realizó una ceremonia militar en la Franja de Gaza en memoria de las víctimas. Durante el acto, los soldados de las FDI cubrieron los ataúdes con banderas israelíes, rindieron saludo y recitaron un capítulo del Libro de los Salmos.

“Hamás debe cumplir con el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver todos los cuerpos de los rehenes fallecidos”, añadieron las FDI.

Más temprano, Hamás había anunciado que entregaría los cuerpos de Bipin Joshi, Yossi Sharabi, Guy Illouz y Daniel Peretz. Según los términos previos del acuerdo, el grupo terrorista debía liberar a todos los rehenes, vivos y fallecidos, que permanecen en Gaza.

En respuesta, el Foro de Familias de los Rehenes instó al gobierno israelí a suspender de inmediato el acuerdo con Hamás hasta que se devuelvan todos los cuerpos.

“La violación del acuerdo por parte de Hamás debe recibir una respuesta muy seria por parte del gobierno y de los mediadores”, expresó el foro en un comunicado.