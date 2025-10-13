Hamás ejecuta a presuntos colaboradores de Israel en Gaza tras la liberación de rehenes

Itongadol.- Horas después de liberar a los rehenes vivos que mantenía cautivos desde el 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás ejecutó en la Franja de Gaza a varios individuos acusados de colaborar con Israel o de estar implicados en conflictos internos entre facciones y clanes locales, según informó el medio Ynet.

Las ejecuciones, realizadas el lunes por la noche, tuvieron lugar ante una multitud que vitoreaba y grababa los hechos con sus teléfonos, según testigos citados por fuentes palestinas. Estas señalaron que se trató de una operación dirigida contra personas sospechosas de “traición” o de mantener vínculos con entidades extranjeras.

Semanas atrás, páginas vinculadas a Hamás habían difundido en redes sociales imágenes que mostraban la ejecución pública de tres gazatíes en Ciudad de Gaza, acusados de colaborar con Israel. En los videos, los hombres aparecen con los ojos vendados y las manos atadas, rodeados por una gran multitud —incluidos niños—, mientras terroristas armados de Hamás los vigilan antes de llevar a cabo la ejecución.

Hamás realiza regularmente ejecuciones en la Franja de Gaza, a pesar de que, según la ley palestina, toda sentencia de muerte debe ser aprobada por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien decretó una moratoria sobre las ejecuciones hace varios años. Sin embargo, Hamás no reconoce la autoridad de Abbas y ha declarado en repetidas ocasiones que la pena capital en Gaza puede aplicarse sin su consentimiento.

La mayoría de las ejecuciones perpetradas por Hamás son contra supuestos “espías israelíes”. En septiembre de 2022, las autoridades de Hamás ejecutaron a dos palestinos acusados de colaborar con Israel y de haber brindado información que derivó en la muerte de dos personas.

En julio pasado, la unidad de seguridad interna del grupo, conocida como “disuasión”, anunció una serie de “operaciones de alta calidad” en las que 12 personas fueron ejecutadas por presunta colaboración con Israel y por su participación en actividades criminales. En mayo, Hamás ejecutó a cuatro individuos acusados de saquear camiones de ayuda humanitaria que ingresaban a la Franja.