Israel recibe los restos de Daniel Peretz, héroe de las Fuerzas de Defensa de Israel que salvó vidas el 7 de octubre

Itongadol.- Israel recibió los restos del capitán Daniel Peretz, originario de Yad Binyamin, quien fue reconocido por su valentía durante la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando fue asesinado por terroristas de Hamás. Peretz, que se desempeñaba como comandante de división, fue recordado como un soldado heroico que arriesgó su vida para proteger a otros.

Nacido en Sudáfrica, Daniel se mudó a Israel en 2014 junto con su familia y sirvió en el Batallón 77 de la 7ª Brigada Blindada “Tormenta del Golán” de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su padre, el rabino Doron Peretz, presidente de la organización World Mizrahi, relató que su hijo corrió directamente a su tanque al escuchar las alarmas el 7 de octubre y luchó con coraje, salvando a numerosos soldados y civiles antes de ser rodeado y capturado por los terroristas.

Durante tres semanas, la familia no tuvo noticias sobre su paradero hasta que pruebas circunstanciales —como la localización de su teléfono y rastros de sangre hallados cerca de su tanque— confirmaron que había sido secuestrado y trasladado a Gaza. En marzo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel notificaron oficialmente a la familia sobre su muerte.

Daniel, profundamente comprometido con su fe y su identidad sionista, era descrito por su entorno como un joven con una gran energía vital, capaz de tender puentes entre judíos religiosos y seculares, israelíes y de la diáspora. Además de su compromiso militar y comunitario, era amante de los deportes extremos y un talentoso wakeboarder, conocido por practicar en el lago del Parque Menachem Begin en Tel Aviv.

Su hermana, Shira, expresó que Daniel siempre celebró la vida y que su ejemplo inspira a su familia a seguir adelante. “Él habría querido que viviera por él, porque así era: siempre positivo, siempre buscando aprovechar cada momento”, afirmó.