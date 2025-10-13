Israel recibe los restos de Guy Ilouz, secuestrado en el festival Nova y asesinado en Gaza

Itongadol.- Los restos de Guy Ilouz, residente de Ra’anana, fueron devueltos a Israel tras haber permanecido retenidos en Gaza por más de dos años. Ilouz, de 26 años, fue secuestrado por terroristas de Hamás durante la masacre del festival de música Nova en Re’im el 7 de octubre de 2023, y asesinado durante su cautiverio en la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron oficialmente a su familia sobre su muerte el 1 de diciembre de 2023, 56 días después de su secuestro. Guy trabajaba como técnico de sonido y había colaborado con reconocidos artistas israelíes, entre ellos Shalom Hanoch, Matti Caspi y la banda HaYehudim. En homenaje póstumo, HaYehudim le dedicó la canción “War Bell” durante un concierto en el que recordaron su pasión por la música y su espíritu alegre.

El mismo día del ataque, Guy logró comunicarse por última vez con su padre, a quien le dijo: “Papá, te amo, me dispararon.” Fue capturado junto a su amigo Almog Sarusi, quien también fue asesinado en cautiverio y cuyo cuerpo fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel en septiembre del año pasado.

Quienes lo conocieron lo describen como una persona generosa y llena de luz. “Tenía un corazón enorme, solo quería que la gente fuera feliz”, recordó su amigo Guy Videa. El músico Moshe Levi añadió: “Guy estaba rodeado de un campo de energía hecho de amor y respeto. Era una melodía maravillosa.»