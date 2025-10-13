Preocupación en Israel de que Hamás oculte los cuerpos de rehenes fallecidos para futuras negociaciones

Itongadol.- Funcionarios israelíes expresaron sorpresa e indignación este lunes luego de que Hamás entregara solo cuatro cuerpos de rehenes, incumpliendo el acuerdo que estipulaba la devolución de todos los secuestrados —vivos y muertos— antes del mediodía. Los cuerpos, aún pendientes de identificación oficial, fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv. Hamás afirmó que corresponden a Daniel Peretz, Bipin Joshi, Guy Illouz y Yossi Sharabi, todos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Autoridades israelíes señalaron que no creen en la versión de Hamás de que desconoce la ubicación de otros cuerpos, recordando que durante las negociaciones en Sharm el-Sheikh, la organización había asegurado saber el paradero de un grupo más amplio de restos. Según el acuerdo, Hamás debía devolver a todos los rehenes antes del mediodía del lunes, plazo que marcaba el final de las 72 horas establecidas tras la retirada israelí a la denominada “línea amarilla” dentro de Gaza.

Aunque Israel esperaba un número reducido de cuerpos, el hecho de recibir solo cuatro fue considerado una violación clara del acuerdo. Funcionarios de defensa advirtieron que si Hamás no coopera plenamente en la entrega de los cuerpos restantes, se asumirá que los está reteniendo deliberadamente como moneda de cambio para futuras negociaciones.

Reuniones de emergencia se llevaron a cabo en Jerusalem para definir una respuesta. Fuentes oficiales afirmaron que, de no ver “un esfuerzo total” por parte de Hamás, Israel impondrá medidas punitivas, como la restricción del ingreso de materiales de ayuda y reconstrucción, entre ellos casas móviles y suministros para panaderías. Paralelamente, Israel pidió a los mediadores internacionales ejercer presión inmediata sobre Hamás para que cumpla el acuerdo.

El incumplimiento empañó lo que debía ser un “día histórico”, marcado por el regreso de los últimos rehenes vivos y el cierre de un año de tragedia nacional. Aunque el gobierno israelí no prevé abandonar de inmediato el marco del acuerdo —en medio de las celebraciones del presidente estadounidense Donald Trump por el fin de la guerra—, crece el malestar en Jerusalem ante lo que se percibe como un intento de Hamás de mantener los cuerpos como herramienta de presión.

Las familias de los rehenes cuyos cuerpos siguen en Gaza calificaron el acto como una “violación flagrante del acuerdo”. En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos exigió suspender de inmediato la implementación del pacto hasta que todos los cuerpos sean devueltos. “Un acuerdo debe cumplirse por ambas partes. Si Hamás no cumple, Israel tampoco debe hacerlo”, afirmaron. “Exigimos el retorno de los 28 cuerpos restantes. No renunciaremos a ninguno hasta que el último rehén regrese a casa.”

El ministro de Defensa Israel Katz también acusó a Hamás de incumplir sus compromisos. “Cualquier demora o evasión deliberada será considerada una grave violación del acuerdo y recibirá una respuesta adecuada”, advirtió. “Nuestra misión urgente es garantizar que los cuerpos de todos los rehenes regresen a casa.”

Dana Or, hermana del rehén Dror Or, expresó su angustia en declaraciones a Ynet: “Desperté con alegría y tristeza al mismo tiempo. Ahora, al saber que solo cuatro cuerpos fueron devueltos, el miedo vuelve. Pido al pueblo de Israel que siga con nosotros hasta que Dror y los demás descansen en paz en casa.”

Por su parte, Merav Daniel, madre del rehén Oz Daniel, manifestó su esperanza de que el cuerpo de su hijo sea devuelto pronto: “Deseo que vuelva hoy, pero al menos que regrese bajo este acuerdo. Cuando lo vea sepultado, recién ahí podré aceptar que todo terminó. Es fundamental que las familias reciban apoyo hasta que el último rehén esté de vuelta.”