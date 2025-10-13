La Cruz Roja entrega a las Fuerzas de Defensa de Israel los cuerpos de dos rehenes y se espera la entrega de otros dos

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Cruz Roja Internacional notificó a la institución militar que recuperó de Hamás los féretros con los cuerpos de dos rehenes asesinados, en el sur de la Franja de Gaza.

Los restos fueron trasladados por un convoy humanitario hasta una posición israelí dentro de Gaza, donde se realizará una breve ceremonia encabezada por un rabino militar antes de proceder con el proceso de identificación.

Según el comunicado, la Cruz Roja tiene previsto recoger esta tarde otros dos féretros con los cuerpos de rehenes que también fueron asesinados, para entregarlos al ejército israelí.

“Hamas está obligado a cumplir con el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos”, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel, subrayando que el retorno de los rehenes, vivos o fallecidos, sigue siendo una prioridad nacional.

Horas antes, Hamás había anunciado que entregaría los cuerpos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel Daniel Perez, todos asesinados durante su cautiverio en Gaza.

El procedimiento se realiza bajo supervisión internacional y con estrictas medidas de seguridad, en el marco de los esfuerzos humanitarios para la recuperación de los rehenes y las víctimas del ataque del 7 de octubre.