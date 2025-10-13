Itongadol/Agencia AJN.- El presidente egipcio, Abdel-Fattah El-Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, coorganizarán la cumbre de paz de Gaza en Sharm el-Sheij, que reunirá a más de 20 líderes mundiales.

La cumbre busca poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos hacia una paz duradera y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regional en Medio Oriente.

La reunión contará con la participación de un destacado grupo de líderes mundiales y figuras influyentes. Muchos de ellos han desempeñado un papel vital para negociar el alto el fuego actual.

El presidente egipcio comienza a recibir a los líderes mundiales en la cumbre de paz



El-Sisi dio la bienvenida a los líderes regionales y mundiales en su llegada a la ciudad turística de Sharm el-Sheij, en el Mar Rojo, para asistir a la histórica cumbre de paz.

Entre los líderes recibidos por el presidente egipcio se encontraban el primer ministro español, Pedro Sánchez; el rey Abdullah II de Jordania; el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Los líderes presenciarán la firma del Acuerdo para el Fin de la Guerra en Gaza en la Cumbre de Paz.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que asistiría a Sharm el-Sheikh el lunes, a pesar de que Israel no figuraba entre los invitados originales, pero luego canceló su participación debido a la festividad judía de Simjat Torá.

Entre los asistentes a la cumbre se encuentran también el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la ONU, António Guterres, y representantes de Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Qatar.