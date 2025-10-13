La Cruz Roja se dirige al sur de Gaza para recibir los cuerpos de cuatro rehenes israelíes

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un convoy de la Cruz Roja Internacional se dirige hacia un punto de entrega en el sur de la Franja de Gaza para recibir los cuerpos de cuatro rehenes israelíes asesinados por Hamás.

De acuerdo con el comunicado del ejército, el procedimiento se lleva a cabo en el marco del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, alcanzado con mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Las autoridades militares confirmaron que la organización humanitaria coordina directamente con representantes de Hamás para garantizar la transferencia segura de los cuerpos.

Una vez que los féretros lleguen a las tropas israelíes dentro del enclave, se realizará una breve ceremonia de honor encabezada por un rabino militar, en presencia de oficiales del ejército y personal médico. Como parte del protocolo, los cuerpos serán revisados por zapadores del IDF para descartar cualquier riesgo de manipulación o colocación de explosivos.

Los rehenes civiles serán trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se llevará a cabo el proceso de identificación, mientras que los soldados caídos serán conducidos al Campamento Shura, sede de la unidad encargada de los funerales militares. Fuentes de seguridad indicaron que la identificación podría demorar entre 24 y 48 horas, dependiendo del estado de los cuerpos.

Horas antes, Hamás había anunciado que entregaría los cuerpos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y del capitán Daniel Pérez, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los cuatro fueron asesinados durante su cautiverio en la Franja de Gaza, en circunstancias que aún están siendo investigadas.

El regreso de los cuerpos ocurre mientras Israel continúa con la recuperación de rehenes y víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que más de 1.200 personas fueron asesinadas y otras 250 secuestradas por el grupo terrorista Hamás. Según fuentes israelíes, aún permanecen en Gaza los cuerpos de al menos 24 rehenes, que se espera sean devueltos en los próximos días como parte de las etapas finales del acuerdo.