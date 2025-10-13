«Hoy es un gran día para Israel y el Pueblo Judío» por Mario Sinay

Itongadol.- Hoy es un gran día para Israel y el Pueblo Judío.

Hoy es el fin de una época oscura y el comienzo de una nueva etapa.

Nuestras heridas comenzarán a sanar y nuestras cicatrices podrán comenzar a cicatrizar.

Aun no finalizo el proceso, pero estamos en un buen camino. Yo seguiré usando el broche amarillo, hasta el retorno de todos los secuestrados.

Tal cual lo dije toda mi vida… (y me apena haber tenido razón), ni Israel ni los Palestinos estaban maduros para la paz. Se necesito la intervención del adulto responsable (el presidente Donald Trump), para llegar a este acuerdo.

Cuando pase esta fase de euforia y fascinación y transitemos a una segunda fase mas profunda del acuerdo, deberemos seguir pagando precios muy altos, y volverá a surgir la idea, (que ya creímos que había muerto): “Dos Estados para dos Pueblos”.

El ataque de Hamas el 7 de octubre nos alejó años luz de esta idea, Trump la vuelve a colocar en la mesa del dialogo.

Ojalá se amplíen Los Acuerdos de Abraham… países que solo lo podíamos soñar… Indonesia… Arabia Saudita, Quizás, hasta Siria y Líbano…

Queda pendiente atesorar un proceso de reconciliación pacifico con el pueblo palestino. No por amor a ellos, sino, por amor a nuestros hijos y nuestros nietos.

Mario Sinay, doctor en Educación con especialización en Pedagogía del Holocausto.