Dos años esperando este abrazo: el reencuentro de los rehenes liberados con sus familias

Agencia AJN.- Los 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en Gaza ya regresaron a territorio israelí, después de haber pasado dos años en la Franja palestina.

Los primeros siete rehenes liberados fueron Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal.

La segunda ronda de rehenes liberados, compuesta por 13 personas, incluyó a Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, Ariel y David Cunio, Eitan Horn, y Rom Braslavski.

Los rehenes liberados fueron traslados a la base Re’im del ejército israelí, donde tuvieron una evaluación médica y se reunieron con algunos integrantes de sus familias.

Evyatar David

El ex rehén Evyatar David, que fue liberado de su cautiverio el lunes por la mañana, se reunió con sus padres Avishai y Galia en el punto de recepción de las FDI en Re’im.

Avinatan Or

El ex rehén Avinatan Or se reunió con sus padres el lunes después de pasar dos años cautivo en Gaza.

Está previsto que se reúna con su novia Noa Argamani más tarde, quien también había sido secuestrada y liberada por Hamás.

Eitan Horn se reúne con su familia

El ex rehén Eitan Horn se reunió con sus hermanos, el ex rehén Iair Horn, quien fue liberado en un acuerdo anterior, y Amos Horn.

Dos años esperando este milagro: El rehén liberado Matan Zangauker se reúne con su madre, Einav, en la base Re'im de las Fuerzas de Defensa de Israel



Leer más: https://t.co/V5m7NN2vSZ#Israel #Gaza #Hamas pic.twitter.com/4amLjTcf41 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 13, 2025

En el video, el rehén liberado Matan Zangauker se reúne con su madre, Einav, en la base Re’im de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Momento único, emotivo e inolvidable: El rehén liberado Eitan Mor se reúne con sus padres, Efrat y Zvika, en la base Re'im del ejército israelí



Leer más: https://t.co/wLdWC2MuIT#Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/bxgl9wjSuk — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 13, 2025

En este otro video, el rehén liberado Eitan Mor se reúne con sus padres, Efrat y Zvika, en la base Re’im del ejército israelí.

Yosef Haim Ohana

Yosef Haim Ohana se reunió con su familia en el punto de recepción de las FDI en Re’im el lunes.

El rehén israelí liberado, Omri Miran, abrazó a su esposa, Lishay Miran-Lav, después de dos años en Gaza.