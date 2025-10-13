Israel aprobó la liberación de más de 250 prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Itongadol.- El gobierno israelí aprobó el viernes la lista final de prisioneros palestinos que serán liberados como parte del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes alcanzado con mediación de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía. El pacto establece la excarcelación de unos 250 palestinos que cumplían cadena perpetua por su participación en atentados contra israelíes durante las últimas cuatro décadas.

Según el acuerdo, además de esos presos de larga condena, Israel liberará a alrededor de 1.700 detenidos durante la guerra con Hamás, mientras que unos 40 permanecerán tras las rejas. El objetivo del entendimiento es facilitar el retorno de los rehenes israelíes y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Los prisioneros que recuperarán la libertad están vinculados a distintas facciones palestinas, entre ellas Hamás, Fatah, la Yihad Islámica Palestina (PIJ) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). La mayoría fue condenada en los años 2000 por su implicación en tiroteos, atentados con bombas u otros ataques que provocaron víctimas israelíes. Tras su liberación, más de la mitad será enviada a Gaza o al exilio fuera de los territorios palestinos.

Entre los liberados no figuran varios nombres de alto perfil, como Marwan Barghouti, dirigente de Fatah condenado a múltiples cadenas perpetuas por ataques cometidos durante la Segunda Intifada. Según informes, Israel vetó su inclusión en la lista final.

El Servicio Penitenciario de Israel coordinó las liberaciones desde las prisiones de Ofer y Ketziot. Las autoridades emitieron advertencias estrictas contra celebraciones públicas, distribuyendo volantes en ciudades palestinas con amenazas de arresto para quienes participen en festejos.

Asimismo, el Ministerio de Justicia publicó la lista completa de los liberados, en la que figura Ahmed Mahmed Jameel Shahada, condenado en 1989 por la violación y asesinato de un niño israelí de 13 años. Shahada cumplía cadena perpetua y debía salir en 2036, pero fue incluido en el acuerdo.

De acuerdo con el texto final, Israel liberará unos 250 prisioneros condenados por asesinatos de israelíes, manteniendo en prisión a unos 40 convictos considerados de alta peligrosidad.