Milei expresó su “más profunda admiración y gratitud a Trump” por la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente argentino, Javier Milei, expresó hoy su “más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—”.

“También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.

“Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo”, expresó Milei.

“Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”, concluyó el argentino.

Los 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en Gaza ya regresaron a territorio israelí, después de haber pasado dos años en la Franja palestina.

Los primeros siete rehenes liberados fueron Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal.

La segunda ronda de rehenes liberados, compuesta por 13 personas, incluyó a Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, Ariel y David Cunio, Eitan Horn, y Rom Braslavski.

Los rehenes liberados fueron traslados a la base Reim del ejército israelí, donde tuvieron una evaluación médica y se reunieron con algunos integrantes de sus familias.