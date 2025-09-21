Inicio MEDIO ORIENTE “Se esperan golpes dolorosos de Israel”: temor en la Autoridad Palestina tras la ola de reconocimientos

“Se esperan golpes dolorosos de Israel”: temor en la Autoridad Palestina tras la ola de reconocimientos

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- La Autoridad Palestina celebra la decisión de Canadá, Reino Unido y Australia de reconocer un Estado palestino, pero teme la reacción de Israel.

Mientras el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), celebraba la medida, calificándola de “valiente, importante y necesaria”, la Autoridad Palestina pasó a un estado de alerta máxima.

En sus salas cerradas se percibe tensión entre los líderes en Ramala, con temor a las represalias de Israel tras la ola de reconocimiento internacional de un Estado palestino.

En la Autoridad comprenden que se avecinan golpes duros, y el temor generalizado entre sus funcionarios es que el reconocimiento y la reacción israelí puedan desencadenar una cadena de respuestas entre Israel y la Autoridad Palestina.

Alerta máxima en Cisjordania

Paralelamente, las fuerzas de seguridad se encuentra en máxima alerta en Cisjordania de cara al discurso de Abu Mazen mañana en la Asamblea de la ONU, que incluirá el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países, y se están preparando posibles respuestas de Israel, incluyendo llamados de ministros a la aplicación de soberanía israelí en Cisjordania.

El ejército israelí se está preparando ante la posibilidad de que el discurso de mañana conduzca a una escalada aguda en toda Cisjordania.

Los distintos escenarios incluyen desde disturbios y enfrentamientos violentos, hasta atentados de atacantes solitarios y células que podrían intentar llevar a cabo ataques significativos.

Durante el fin de semana, el ejército movilizó seis compañías adicionales al Comando Central, de modo que actualmente más de 22 batallones operan en Cisjordania y en la frontera con Jordania, reforzando los caminos, protegiendo los asentamientos israelíes y desplegándose cerca de la valla de la línea de separación. En las últimas semanas se realizaron ejercicios en preparación para la Asamblea de la ONU y las festividades de Tishrei.

La comprensión es que la secuencia de eventos —discursos en la ONU, la guerra en Gaza y las respuestas palestina e israelí— podría desestabilizar la zona. El Comando Central trabaja para mantener a Gaza como el principal foco de combate y, al mismo tiempo, se prepara para una escalada aguda en Cisjordania.

También te puede interesar

Netanyahu: las conversaciones con Siria avanzan y la...

Fuerzas de Defensa de Israel eliminan a dos...

Hezbollah pide a Arabia Saudita “pasar la página”...

Israel Katz advierte a los hutíes tras ataques...

Consejo de Seguridad reimpone sanciones económicas a Irán;...

Imágenes reveladas de la pareja británica detenida por...

Imágenes muestran el lanzamiento de cohete casero por...

Un muerto y tres heridos en un ataque...

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminan a...

Se cumple un año de la muerte de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más