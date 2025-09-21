“Se esperan golpes dolorosos de Israel”: temor en la Autoridad Palestina tras la ola de reconocimientos

Itongadol/Agencia AJN.- La Autoridad Palestina celebra la decisión de Canadá, Reino Unido y Australia de reconocer un Estado palestino, pero teme la reacción de Israel.

Mientras el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), celebraba la medida, calificándola de “valiente, importante y necesaria”, la Autoridad Palestina pasó a un estado de alerta máxima.

En sus salas cerradas se percibe tensión entre los líderes en Ramala, con temor a las represalias de Israel tras la ola de reconocimiento internacional de un Estado palestino.

En la Autoridad comprenden que se avecinan golpes duros, y el temor generalizado entre sus funcionarios es que el reconocimiento y la reacción israelí puedan desencadenar una cadena de respuestas entre Israel y la Autoridad Palestina.

Alerta máxima en Cisjordania

Paralelamente, las fuerzas de seguridad se encuentra en máxima alerta en Cisjordania de cara al discurso de Abu Mazen mañana en la Asamblea de la ONU, que incluirá el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países, y se están preparando posibles respuestas de Israel, incluyendo llamados de ministros a la aplicación de soberanía israelí en Cisjordania.

El ejército israelí se está preparando ante la posibilidad de que el discurso de mañana conduzca a una escalada aguda en toda Cisjordania.

Los distintos escenarios incluyen desde disturbios y enfrentamientos violentos, hasta atentados de atacantes solitarios y células que podrían intentar llevar a cabo ataques significativos.

Durante el fin de semana, el ejército movilizó seis compañías adicionales al Comando Central, de modo que actualmente más de 22 batallones operan en Cisjordania y en la frontera con Jordania, reforzando los caminos, protegiendo los asentamientos israelíes y desplegándose cerca de la valla de la línea de separación. En las últimas semanas se realizaron ejercicios en preparación para la Asamblea de la ONU y las festividades de Tishrei.

La comprensión es que la secuencia de eventos —discursos en la ONU, la guerra en Gaza y las respuestas palestina e israelí— podría desestabilizar la zona. El Comando Central trabaja para mantener a Gaza como el principal foco de combate y, al mismo tiempo, se prepara para una escalada aguda en Cisjordania.