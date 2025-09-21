Israel teme el fortalecimiento militar de Egipto y solicitó a Estados Unidos que evalúe

Itongadol/Agencia AJN.- En las últimas semanas han aumentado los informes sobre el fortalecimiento militar de Egipto en el Sinaí, en aparente contradicción con el acuerdo de paz con Israel. Un alto funcionario israelí dijo a Kan Noticias esta noche (domingo) que, en lo que respecta a la disposición de las fuerzas militares, tanques, helicópteros, vehículos blindados y soldados, no hay violaciones por parte de Egipto en el Sinaí y todo se realiza en total coordinación con Israel.

Con respecto a la construcción de infraestructuras, la fuente indicó que se trata de bases existentes en el interior del territorio, a cientos de kilómetros de la frontera con Israel, sobre las que existe sospecha de ampliación subterránea. Además, se trata de pistas de aterrizaje existentes que podrían haberse extendido varios cientos de metros. Por ello, Israel solicita a Estados Unidos que verifique que Egipto no esté violando el acuerdo de paz.

En Israel se monitorean los desarrollos militares y existe un mecanismo de coordinación entre los países, siendo Estados Unidos el garante del acuerdo de paz, por lo que Israel se dirige a él.

En Egipto ya advirtieron sobre una escalada militar en caso de que se produzca una migración masiva de gazatíes hacia su territorio, según informaron este fin de semana en el periódico libanés Al-Akhbar. De acuerdo con el reporte, Egipto transmitió la advertencia a través del mecanismo de coordinación de seguridad con Israel y Estados Unidos.

Según las fuentes que hablaron con Al-Akhbar, en caso de una migración masiva, el ejército egipcio duplicaría en 72 horas sus fuerzas en la frontera con Gaza y desplegaría armas pesadas y aviones en la península del Sinaí, por temor a que tal migración afecte la seguridad del país.

En el informe, los egipcios dejaron claro que la responsabilidad completa de evitar la migración de gazatíes hacia el cruce de Rafah recae en Israel. Según un funcionario militar egipcio, en El Cairo confían en que una demostración de fuerza que incluya numerosos soldados y transporte de armamento disuada a Israel y le impida evacuar gazatíes en el futuro cercano.

Paralelamente, el sitio Axios informó que Netanyahu solicitó a la administración Trump presionar a Egipto para reducir la cantidad de fuerzas en el Sinaí, según un funcionario estadounidense y dos fuentes en Israel.

Según el informe del periodista Barak Ravid en Axios, durante su reunión en Jerusalén la semana pasada, Netanyahu presentó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una lista de actividades en el Sinaí que, según él, constituían violaciones sustanciales por parte de Egipto del acuerdo de paz de 1979 con Israel.