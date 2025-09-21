Uber firmó acuerdo estratégico con una empresa israelí de drones para la entrega de mercancía

Itongadol/Agencia AJN.- La empresa Uber Technologies se asoció con Flytrex para lanzar un servicio de entregas mediante drones, marcando su primera inversión en la compañía en el ámbito de las entregas aéreas.

Uber se une a Flytrex, una empresa israelí de drones, para ofrecer este servicio de entregas.

Se espera que el servicio comience a operar en ubicaciones piloto de Uber Eats en Estados Unidos antes de finales de 2025.

Serfaz Meridia, jefe de movilidad y entregas autónomas en Uber, afirmó que el acuerdo permitirá a la compañía transportar alimentos y bienes esenciales a lo largo de las ciudades estadounidenses.

El acuerdo expande la red de entregas de Uber más allá de los robots en las aceras, hacia transporte aéreo basado en drones.

La empresa Flytrex, de Israel, fue fundada en 2013 y comenzó a operar a nivel mundial en 2017, según su sitio web.

La empresa cuenta con la base de datos más grande del mundo de vuelos de drones y afirma recopilar datos de más de 15,000 cajas que rastrean sus dispositivos en 90 países.

También posee tecnologías de aviación que le permiten sortear obstáculos geográficos y artificiales, como edificios, al volar drones para la entrega de mercancías.