De cara a la reunión Netanyahu-Trump: presión en el gabinete para la soberanía en Cisjordania

Itongadol/Agencia AJN.- Tras la declaración del Reino Unido, Australia y Canadá sobre el reconocimiento de un Estado palestino, Israel se acerca a una decisión sobre la soberanía en parte de los territorios de Judea y Samaria. Así se informó esta noche (domingo) en la edición de Kan Noticias.

El primer ministro Benjamín Netanyahu tiene previsto conversar sobre el tema con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana, mientras enfrenta presiones dentro del gabinete para avanzar con la medida.

La consecuencia directa del reconocimiento de un Estado palestino: el cambio en los mapas oficiales y la consideración de elevar el estatus de la representación palestina al nivel de embajada.

Canadá, Australia y el Reino Unido anunciaron hoy, uno tras otro, el reconocimiento de un Estado palestino, en el punto álgido del tsunami diplomático contra Israel. Se espera que Francia se sume pronto a la declaración. En Israel criticaron duramente el reconocimiento y están considerando varias medidas en respuesta. La Autoridad Palestina y Hamás dieron la bienvenida al anuncio.

La cadena de declaraciones llega tras la iniciativa francesa de reconocimiento de un Estado palestino, que se llevará a cabo esta semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con la participación de representantes de Francia, Reino Unido, Australia, Canadá, Bélgica, Malta, Portugal, Andorra, San Marino y Luxemburgo. Tras la declaración, 154 países reconocerán a «Palestina», lo que representa el 80% de los Estados del mundo.

Israel está evaluando pasos de represalia tras el anuncio del reconocimiento del Estado palestino. En una reunión del gabinete celebrada el mes pasado, los ministros discutieron la posibilidad de aplicar soberanía sobre partes de Cisjordania e imponer sanciones contra la Autoridad Palestina.