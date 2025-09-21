Netanyahu: «un Estado palestino pondría en peligro nuestra existencia»

Itongadol/Agencia AJN.- Antes de su discurso en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en la reunión semanal de gabinete que Israel responderá en los próximos días a las iniciativas para un reconocimiento unilateral de un inexistente Estado palestino, llamando a «luchar» contra las mismas porque ello «pondrá en peligro la existencia» de Israel.

“En la ONU presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel, pero también la verdad objetiva de nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz real: la paz a través de la fuerza”, dijo en su discurso de apertura, recordándoles a los ministros que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su discurso.

“También tendremos que luchar en la ONU y otros foros contra la falsa propaganda dirigida contra nosotros y los llamados a un establecimiento de un Estado palestino, lo que pondría en peligro nuestra existencia y constituiría una absurda recompensa al terrorismo” contra Israel, continuó.

“La comunidad internacional oirá de nosotros sobre esto en los próximos días”, dijo el primer ministro.

“Después de la Asamblea General de la ONU me reuniré con mi amigo, el presidente Trump. Será la cuarta vez que me reúna con él desde el inicio de su segundo mandato, más que con cualquier otro líder mundial. Y tenemos mucho de qué hablar”, dijo.

Por otra parte, Netanyahu les informó a sus ministros que Israel ha avanzado en las conversaciones con Siria, lo que podría conducir a acuerdos de paz con Damasco y Beirut, según un comunicado de su oficina.

“Nuestras victorias contra (la organización terrorista libanesa) Hezbollah abrieron la puerta a posibilidades inimaginables: la posibilidad de la paz con nuestros vecinos del norte. Estamos manteniendo contactos y hemos avanzado con los sirios, pero aún es una visión a futuro”, declaró.

Netanyahu convocó una reunión para esta noche para discutir un posible acuerdo de seguridad con Siria, informó la oficina de uno de los asistentes a The Times of Israel ayer.