Familiares de Rehenes israelíes condenan el reconocimiento unilateral de un inexistente Estado palestino antes de la liberación de sus seres queridos

Itongadol/Agencia AJN.- El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos israelíes emitió una declaración condenando al Reino Unido, Canadá y Australia por su “reconocimiento incondicional de un Estado palestino mientras cierran los ojos al hecho que 48 rehenes siguen en el cautiverio de Hamás”.

“Como familias que anhelamos la paz en la región, creemos que cualquier discusión sobre reconocer a un Estado palestino debe estar condicionada a la liberación inmediata de todos los rehenes”, lo cual debería ser un “imperativo moral y humanitario”, afirmó.

El foro instó a otras naciones a “actuar con responsabilidad y asegurarse de que cualquier discusión sobre ‘el día después’ solo se lleve a cabo una vez que nuestros seres queridos hayan sido traídos a casa”.

“Buscamos el fin de esta guerra, el regreso seguro de todos los rehenes y una paz sostenible que beneficie a ambos pueblos”, señaló, añadiendo que cualquier otra acción “habilita efectivamente al terrorismo mientras legitima la Masacre del 7 de Octubre”.

“Ofrecer tales recompensas políticas sin asegurar el regreso de nuestros 48 seres queridos representa un fracaso catastrófico de liderazgo político, moral y diplomático que dañará gravemente los esfuerzos para traerlos de vuelta”, agregó el foro.

En tanto, referentes del oficialismo y la oposición israelíes repudiaron por haber premiado y alentado al terrorismo a los líderes occidentales que unilateralmente reconocieron un inexistente Estado palestino.

Antes de su discurso en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en la reunión semanal de gabinete que Israel responderá en los próximos días a las iniciativas para un reconocimiento unilateral de un inexistente Estado palestino, llamando a «luchar» contra las mismas porque ello «pondrá en peligro la existencia» de Israel.

“En la ONU presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel, pero también la verdad objetiva de nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz real: la paz a través de la fuerza”, dijo en su discurso de apertura.

“También tendremos que luchar en la ONU y otros foros contra la falsa propaganda dirigida contra nosotros y los llamados a un establecimiento de un Estado palestino, lo que pondría en peligro nuestra existencia y constituiría una absurda recompensa al terrorismo” contra Israel, continuó.

“La comunidad internacional oirá de nosotros sobre esto en los próximos días”, dijo el primer ministro.