Referentes del oficialismo y la oposición israelíes repudian por premiar y alentar al terrorismo a los líderes occidentales que reconocieron un inexistente Estado palestino

Itongadol/Agencia AJN.- Referentes del oficialismo y la oposición israelíes repudiaron por haber premiado y alentado al terrorismo a los líderes occidentales que unilateralmente reconocieron un inexistente Estado palestino.

Haber hecho eso tras la Masacre del 7 de Octubre “en última instancia solo envalentona a (la organización terrorista palestina) Hamás, prolonga la guerra, aleja las perspectivas de un acuerdo para (la liberación de) los rehenes (israelíes) y les envía un claro mensaje de apoyo a Irán y sus delegados”, declaró Benny Gantz, líder de Azul y Blanco en Unidad Nacional.

“Si lo que buscan, queridos líderes occidentales, es promover la paz y la estabilidad en Medio Oriente, y no ceder a la presión política interna, entonces deben ejercer la máxima presión sobre Hamás para que abandone el poder y devuelva a los rehenes antes que nada”, tuiteó minutos después del anuncio de los primeros ministros del Reino Unido, Canadá y Australia.

Para el líder de la oposición, Yair Lapid, de Iesh Atid, se trata de «un desastre político, una mala decisión y una recompensa al terrorismo».

Desde el oficialismo, el presidente de la Knesset (Parlamento israelí), Amir Ohana, posteó una foto del británico Keir Starmer con el lema: “Un pacifista moderno que eligió la deshonra”, mientras que el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, pidió que Israel ejerza su soberanía sobre Judea y Samaria (la Margen Occidental) en respuesta a la “declaración absurda del Reino Unido, que desprende antisemitismo y odio a Israel”.

“El reconocimiento de un ‘Estado palestino’ por parte del Reino Unido, Canadá y Australia como recompensa a los terroristas asesinos de Hamás exige contramedidas inmediatas”, dijo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, exigiendo “la aplicación inmediata de la soberanía en Judea y Samaria y el desmantelamiento total de la Autoridad Palestina”.

«Tengo la intención de presentar una propuesta para la aplicación de la soberanía en la próxima reunión de gabinete», añadió.

«La Tierra de Israel pertenece exclusivamente al Pueblo de Israel. No existe un pueblo palestino ni un Estado palestino», declaró el ministro del Negev, la Galilea y la Resiliencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf.