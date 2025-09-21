El Reino Unido, Canadá y Australia anuncian su reconocimiento unilateral de un inexistente Estado palestino

Itongadol/Agencia AJN.- El Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron hoy su reconocimiento unilateral de un inexistente Estado palestino.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que esa medida forma parte de un proceso que supuestamente pondría fin al conflicto en Gaza y promovería una paz duradera entre Israel y los palestinos.

“Hoy, para revitalizar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y para la solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina”, declaró en X.

En tanto, el primer ministro Mark Carney afirmó que “Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

Y su par australiano, Anthony Albanese, aseguró que el reconocimiento de su país a un supuesto “Estado de Palestina independiente y soberano” reflejaría su “compromiso histórico con la solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino”.

Subrayó que “la organización terrorista Hamás no debe tener rol alguno en Palestina”.

Por su parte, antes de su discurso en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en la reunión semanal de gabinete que Israel responderá en los próximos días a las iniciativas para un reconocimiento unilateral de un inexistente Estado palestino, llamando a «luchar» contra las mismas porque ello «pondrá en peligro la existencia» de Israel.

“En la ONU presentaré la verdad. Esta es la verdad de Israel, pero también la verdad objetiva de nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz real: la paz a través de la fuerza”, dijo en su discurso de apertura.

“También tendremos que luchar en la ONU y otros foros contra la falsa propaganda dirigida contra nosotros y los llamados a un establecimiento de un Estado palestino, lo que pondría en peligro nuestra existencia y constituiría una absurda recompensa al terrorismo” contra Israel, continuó.

“La comunidad internacional oirá de nosotros sobre esto en los próximos días”, dijo el primer ministro.