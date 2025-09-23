Primer soldado muerto en la nueva ofensiva en Gaza: un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel cayó en combate

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la muerte del mayor Shahar Netanel Bozaglo, de 27 años, comandante de compañía del Batallón 77 de la 7ª Brigada Blindada, originario de Migdal Haemek.

De acuerdo con la investigación inicial, Bozaglo resultó herido cuando un operativo de Hamás disparó un proyectil RPG contra uno de los tanques de su unidad durante los combates en Gaza City. El oficial fue evacuado a un hospital, donde los médicos lucharon por estabilizarlo, pero finalmente falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Bozaglo es la primera víctima mortal desde que comenzó la nueva ofensiva terrestre en Gaza City, lanzada la semana pasada. Esta operación tiene como objetivo eliminar la infraestructura de Hamás en la zona y avanzar hacia la liberación de los rehenes aún retenidos desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

En los últimos días, las tropas israelíes han intensificado las incursiones en el centro urbano de Gaza, lo que ha derivado en combates cuerpo a cuerpo y ataques con cohetes y artefactos explosivos improvisados por parte de Hamás. La presión militar forma parte de la estrategia israelí para tomar el control de los principales bastiones del grupo en la Franja.

La muerte de Bozaglo refleja los riesgos de la operación en curso y, según fuentes militares, subraya la complejidad del terreno urbano en el que se desarrolla la ofensiva.