Trump presentará a líderes árabes plan de EE. UU. para poner fin a la guerra en Gaza

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará a líderes árabes los principios estadounidenses para poner fin a la guerra en Gaza, informó Axios el lunes por la noche.

El encuentro contará con la participación de líderes y altos funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán.

Según el reporte, Trump discutirá un plan para liberar a los rehenes, establecer un cronograma de retirada israelí de Gaza y definir un modelo de gobernanza posterior a la guerra en la Franja sin la participación de Hamás.

Axios indicó que EE. UU. busca que los países árabes acuerden enviar fuerzas militares a Gaza para facilitar la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel. En ese marco, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, afirmó estar dispuesto a desplegar fuerzas militares como fuerza de paz en Gaza.

El presidente estadounidense también intenta asegurar financiamiento árabe para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Funcionarios árabes señalaron que la reunión del martes será preliminar. “Nuestra comprensión es que Trump busca obtener nuestra opinión y apoyo al plan estadounidense para terminar la guerra, y luego impulsarlo”, dijo un funcionario árabe a Axios.

Un funcionario estadounidense agregó: “La reunión de mañana podría ser bastante significativa. Tenemos una idea bastante clara de los contornos para poner fin a la guerra. Queremos presentar lo que consideramos la única vía viable y lograr aceptación y respaldo regional para que tenga éxito”.

Un funcionario israelí señaló que el primer ministro Benjamin Netanyahu conoce los aspectos generales del plan, pero reconoció que habrá detalles difíciles de aprobar dentro de su gobierno. “Habrá píldoras amargas que tendremos que tragar”, dijo el funcionario a Axios.