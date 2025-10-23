Portavoz del ala militar de la Yihad Islámica Palestina: ‘‘Nunca entregaremos nuestras armas’’

Itongadol.- El nuevo portavoz de las Brigadas Al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica Palestina (PIJ, por sus siglas en inglés), Abu Hamza, aseguró que continuarán la resistencia armada contra Israel y que mantendrán la unidad entre las facciones palestinas en medio de lo que él denominó una ‘‘guerra de exterminio’’, remarcando que ‘‘nunca entregaremos nuestras armas’’.

El vocero pronunció un discurso en memoria de múltiples comandantes y combatientes de las Brigadas -durante el cual también lamentó la muerte del antiguo portavoz, Naji Abu Seif, más conocido por su nombre de guerra, también Abu Hamza-, en el que hizo hincapié en la unidad con todas las demás facciones de la Resistencia y destacó su compromiso de ‘‘seguir luchando contra la ocupación de su propia tierra’’.

El 18 de marzo, el día en que según la PIJ Israel incumplió el alto el fuego inicial, la organización lamentó el asesinato de Abu Seif, el comandante y anterior portavoz de su ala militar, eliminado en un ataque israelí.

Continuando con su legado, el flamante portavoz de las Brigadas Al-Quds adoptó el mismo nombre de guerra que su predecesor.

En una declaración en video publicada este miércoles, Abu Hamza advirtió que el pueblo palestino se enfrenta a una coyuntura crítica y a una encrucijada histórica decisiva, como pueblo, como nación y como movimiento de resistencia dentro de la lucha árabe e islámica más amplia.

En ese sentido, el portavoz explicó que la batalla de la resistencia les fue impuesta como respuesta directa a los continuos crímenes de la ocupación en Al-Quds y Cisjordania, sus abusos contra los detenidos, su asfixiante asedio y sus letales ataques contra la Franja de Gaza.

Además, Hamza aseveró que las Brigadas Al-Quds fueron parte integral de la Operación Al-Aqsa Flood (en árabe, Tufan al-Aqsa, que significa “Diluvio de Al Aqsa”, el nombre que Hamás dio a la masacre del 7 de octubre de 2023) desde el primer momento.

‘‘Antes incluso de que entrara el primer tanque, las Brigadas Al-Quds ya estaban desplegadas sobre el terreno con todas nuestras formaciones, listas para enfrentarse al enemigo con nuestra diversa potencia de fuego’’, expresó.

A su vez, el vocero afirmó que la ocupación lanzó su guerra contra el pueblo palestino no como reacción a la operación de la Resistencia, sino como parte de un plan premeditado de guerra de exterminio, apoyado incondicionalmente por Estados Unidos.

Haciendo referencia al ejército israelí, Hamza lo describió como ‘‘totalmente desprovisto de humanidad y valores’’, caracterizándolo como una fuerza fundamentalmente racista y violenta.

‘‘Éramos plenamente conscientes de la dificultad del camino y de la inmensa carga que recaía sobre nuestro pueblo. Nos enfrentamos a esta guerra junto a nuestros fieles hermanos del Líbano, Yemen e Irán’’, agregó.

Como parte de su discurso, Abu Hamza confirmó la muerte de cientos de combatientes, personal y colaboradores de las Brigadas en todas las especialidades.

Las Brigadas Al-Quds habían anunciado previamente estas pérdidas a través de una publicación en su canal de Telegram, en la que se mostraban las fotos y los nombres de los miembros fallecidos de los Consejos Militar y de Estado Mayor.

Asimismo, Hamza prometió que las Brigadas seguirían siendo una fuerza para enfrentarse al enemigo en su propio territorio, sin importar el tiempo que llevara, elogiando la solidez de los lazos con todas las facciones de la resistencia palestina y subrayando que la relación entre las Brigadas Al-Quds y las Brigadas Al-Qassam ‘‘nunca se rompió’’.

El portavoz concluyó su declaración confirmando que las Brigadas siguen comprometidas con el actual alto el fuego en Gaza, al tiempo que dejó claro que vigilarán de cerca el cumplimiento de sus términos por parte de Israel.