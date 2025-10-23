Sa’ar asegura que Hamás “retrasa la devolución de los cuerpos de los rehenes para frenar el desarme”

Itongadol.- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó que Israel está comprometido con el éxito del plan de alto el fuego impulsado por Washington en Gaza, aunque advirtió que responderá “con fuerza” ante cualquier ataque de Hamás.

En una conferencia de prensa en Jerusalem junto a su homóloga albanesa, Elisa Spiropali, Sa’ar agradeció al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, “por su importante visita a Israel esta semana” y adelantó que el país espera recibir al secretario de Estado, Marco Rubio, quien llegará más tarde.

“Hablamos sobre el plan de [alto el fuego del presidente Donald] Trump. Israel está comprometido a trabajar por el éxito del plan del presidente Trump. Hay dificultades, pero estamos haciendo y haremos todo lo posible para contribuir a su éxito”, señaló.

Sa’ar subrayó que “Hamás debe cumplir con el acuerdo. Sabemos que puede devolver fácilmente la mayoría de los 13 rehenes fallecidos que aún quedan”, y acusó al grupo terrorista de “entregar los cuerpos lentamente para demorar la segunda fase del proceso de desarme”.

“Hamás y la Yihad Islámica deben deponer las armas. Gaza debe ser desmilitarizada… eso está en el corazón del plan de Trump”, continuó. “No haremos concesiones en este punto. Los ataques de Hamás contra nuestras fuerzas no serán tolerados; recibirán una respuesta contundente”.

El ministro también criticó “la hipocresía de la comunidad internacional”, señalando que “el silencio es ensordecedor ante las ejecuciones públicas masivas de palestinos por parte de Hamás en Gaza desde el inicio del alto el fuego”.

Asimismo, cuestionó el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia que insta a Israel a cooperar con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a la que Israel acusa de estar “profundamente infiltrada por Hamás”.

“La corte intenta imponer a Israel medidas que pondrían en riesgo nuestra seguridad”, afirmó Sa’ar. “UNRWA sigue empleando a más de 1.400 terroristas de Hamás hasta el día de hoy. Israel no aceptará cooperar con esa agencia”.

Sa’ar agradeció la visita de Spiropali y destacó que ambos ministros firmaron memorandos de entendimiento para “la formación de jóvenes diplomáticos y la cooperación en diplomacia pública”.