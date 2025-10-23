Antes de partir de Israel, Vance calificó de “muy estúpido” el voto preliminar de la Knesset sobre la anexión de Cisjordania

Itongadol.- Antes de partir de Israel tras una visita de dos días, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como “muy estúpido” el voto preliminar de la Knesset sobre la anexión de Cisjordania, al que también describió como “ofensivo”.

“El voto fue extraño”, dijo Vance desde el aeropuerto Ben Gurion, agregando que le resultó “algo confuso”. Según explicó, le informaron que se trató de una “maniobra política puramente simbólica”, pero consideró que “fue una maniobra política muy estúpida” y afirmó que “personalmente se sintió ofendido” por ella.

“La Cisjordania no va a ser anexada por Israel”, sostuvo con firmeza. “La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política. Si algunos quieren hacer votos simbólicos, pueden hacerlo, pero ciertamente no estamos contentos con eso”.

Consultado sobre el alto el fuego en Gaza, Vance aseguró que “por ahora podemos decir con confianza que Israel está respetando el alto el fuego, y Hamás también lo está respetando”.

“Hay excepciones”, reconoció. “Hay pequeñas violaciones aquí y allá, algo esperable cuando las partes llevan dos años en guerra. Pero hasta ahora, el alto el fuego se mantiene, la paz se mantiene, y ahora estamos tratando de encontrar cómo hacer que perdure a largo plazo”.

“Nuestro mensaje a Israel es: hagan todo lo posible para trabajar con nosotros y lograr que esta paz se mantenga”, añadió.

Vance señaló además que la nueva Fuerza Internacional de Seguridad “será la encargada de liderar el desarme de Hamás”.

“Eso llevará tiempo y dependerá mucho de la composición de esa fuerza”, explicó. “Hay ciertos países que serán muy eficaces, y otros que pueden contribuir pero no serán tan útiles. Todo dependerá de qué fuerzas participen realmente y cómo se implemente la segunda fase del plan de paz”.

Al ser consultado sobre posibles contactos con Hamás, Vance respondió: “Siempre podemos levantar el teléfono y hablar con Hamás, al menos a través de un intermediario, cuando lo necesitemos. Pero la mayor parte de nuestra comunicación ha sido con nuestros amigos árabes del Golfo y, por supuesto, con los israelíes, sobre cómo se conformará esta fuerza internacional de seguridad. No es principalmente una conversación con Hamás, sino con los saudíes, los emiratíes, los qataríes y otros actores que participarán de una forma u otra».