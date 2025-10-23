Rusia lanza 130 drones sobre Ucrania: un muerto y una sinagoga dañada en Kyiv

Itongadol.- Una serie de ataques rusos durante la noche y la madrugada del jueves provocaron la muerte de un rescatista, heridas a varias personas y daños en una sinagoga en Ucrania, informaron las autoridades locales.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó alrededor de 130 drones en una nueva ofensiva nocturna. Periodistas de AFP en Kyiv reportaron sirenas antiaéreas y explosiones durante las horas del ataque.

El Servicio Estatal de Emergencias confirmó que un rescatista murió y otros cinco resultaron heridos mientras combatían un incendio tras un segundo bombardeo ruso sobre la aldea de Zelenyi Hai, en la región oriental de Járkiv. “Otro crimen contra los equipos de rescate”, denunció la entidad en redes sociales.

En Kyiv, las autoridades informaron ocho heridos y daños materiales en varios edificios residenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano anunció que una sinagoga fue alcanzada durante el ataque a tres distritos de la capital.

“El terror ruso no perdona a nadie, ni siquiera a las comunidades religiosas”, declaró el ministerio, que agregó que desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 han sido destruidos 640 lugares de culto y asesinados 67 líderes religiosos.

Corresponsales de AFP en el lugar observaron viviendas con ventanas destrozadas, vehículos calcinados y vecinos retirando escombros tras los ataques.

En la región oriental de Sumy, las autoridades reportaron dos trabajadores ferroviarios heridos, mientras la empresa estatal de trenes indicó que los servicios fueron interrumpidos en esa zona fronteriza.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó 139 drones ucranianos durante la noche, la mayoría sobre regiones occidentales limítrofes con Ucrania.

El intercambio de fuego ocurre un día después de bombardeos rusos que dejaron siete muertos, incluidos dos niños, y provocaron apagones generalizados en todo el país.