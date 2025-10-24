Poco probable que Hamás devuelva esta noche los cuerpos de rehenes tras especulaciones iniciales

Itongadol.- Israel no ha recibido hasta el momento señales confiables de que Hamás tenga la intención de entregar esta noche los cuerpos de rehenes fallecidos, según informó The Times of Israel.

La especulación sobre una posible devolución se intensificó luego de que la Policía de Israel recibiera una orden de parte de altos mandos de seguridad para prepararse ante un eventual arribo de ataúdes esta noche. Sin embargo, Hamás aún no ha anunciado públicamente ningún plan concreto para efectuar la entrega.

Por el momento, trece cadáveres de rehenes fallecidos continúan bajo control del grupo en la Franja de Gaza.

El acuerdo de alto el fuego recientemente firmado estipulaba que Hamás debía devolver todos los cuerpos de los rehenes muertos como parte de las fases iniciales del trato. La falta de movimiento oficial por parte de la organización genera dudas sobre su cumplimiento y aumenta la presión sobre Israel para determinar cuáles serán los próximos pasos si no se concreta la entrega.

La preparación policial israelí para una posible devolución, sin que ésta se confirme, refleja la combinación de expectación e incertidumbre que rodea el cumplimiento del acuerdo.

Si Hamás no realiza la entrega hoy, podría interpretarse como una violación del pacto, lo que derivaría en nuevas tensiones diplomáticas y posibles repercusiones militares. Israel y sus aliados observan con atención el desarrollo de los acontecimientos para evaluar si Hamás cumple con las demás partes del acuerdo, incluidas la desmilitarización y la retirada de fuerzas de determinadas zonas.

La demora en la entrega de los cuerpos mantiene viva la tensión entre las familias de los rehenes, el gobierno israelí y la opinión pública, que reclama transparencia y el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos por el grupo terrorista.