EE.UU. Trump no descarta una eventual liberación del architerrorista palestino Marwan Barghouti para impulsar la paz en Medio Oriente

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se negó a responder sobre una eventual liberación del architerrorista palestino Marwan Barghouti, a la cual Israel se opone firmemente.

En una entrevista con la revista Time se le preguntó si Jerusalem debería excarcelarlo, considerando que muchos consideran que es alguien que podría unir a los palestinos y, por lo tanto, ayudar a impulsar la visión de paz en Medio Oriente del mandatario norteamericano.

«Esa es exactamente la pregunta que me hicieron unos quince minutos antes de esta conversación. Esa fue mi ‘pregunta del día’ y tomaré una decisión al respecto», respondió Trump.

Barghouti, figura destacada de Fatah y exjefe de la milicia Tanzim en la Margen Occidental, fue uno de los principales líderes de la ola terrorista conocida como «Segunda Intifada», fue arrestado en Ramallah durante la operación Escudo Defensivo en abril de 2002 y condenado en 2004 a cinco cadenas perpetuas más cuarenta años de prisión por actos de terrorismo en los que cinco israelíes fueron asesinados y muchos otros resultaron heridos.

Con pasado como dirigente político en paralelo, es considerado la principal amenaza para el titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y según estimaciones, tendría grandes posibilidades de ganar las elecciones si se realizaran.

Hace dos semanas, la portavoz del gobierno de Israel, Shosh Bedrosian, reafirmó que el Estado judío no tiene intención de liberar a Barghouti.

“Puedo decirles en este momento que no formará parte de esta liberación”, les expresó a los periodistas cuando se lo mencionaba como parte del acuerdo alcanzado con la organización terrorista palestina Hamás por los rehenes israelíes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza.