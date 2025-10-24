Egipto. Más de 150 terroristas palestinos condenados a cadena perpetua y excarcelados a cambio de rehenes israelíes están en un hotel cinco estrellas

Itongadol/Agencia AJN.- 154 terroristas palestinos condenados a cadena perpetua y excarcelados a cambio de rehenes israelíes fueron exiliados a Egipto, donde las autoridades los alojaron en un hotel cinco estrellas del que no pueden salir sin autorización.

Todos habían sido condenados por tribunales militares israelíes por asesinato, pertenencia a grupos terroristas y otros actos de violencia, y luego de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, fueron trasladados en micro a Egipto.

La gran mayoría de los terroristas palestinos condenados a cadena perpetua y excarcelados a cambio de rehenes israelíes en diferentes ocasiones fueron exiliados a ese país, que tiene vínculos formales con Israel y desempeña un papel clave de mediación.

Egipto recibió por primera vez a 150 terroristas palestinos en enero y, más de ocho meses después, la mayoría sigue en el hotel, sin que se haya decidido su destino.

Hasan Abd Rabbo, del Club de Prisioneros Palestinos, declaró a AFP que los gastos de alojamiento están cubiertos por Qatar, mientras se negocia su reasentamiento.

Entre los posibles destinos se encuentran la propia Qatar, Turquía, Pakistán y Malasia, añadió.

Paralelamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó las instalaciones del Centro de Coordinación Cívico-Militar en Israel.

El funcionario explicó que la prioridad actual es garantizar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza tras el alto el fuego.

“Detrás de la línea amarilla aún hay un grupo terrorista que brutaliza a los palestinos. Eso hay que señalarlo. Debemos coordinar entre muchas organizaciones de todo el mundo. Es un esfuerzo enorme”, dijo.

“Queremos que las personas vivan en Gaza sin Hamás, para que no sean aterrorizadas”, enfatizó Rubio.

“Hamás será completamente desmilitarizado. Ese es el acuerdo que firmaron. No queremos ver ninguna amenaza proveniente de las zonas donde todavía tiene control”, afirmó.