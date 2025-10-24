EE.UU. El experimentado diplomático Steven Fagin dirigirá el centro de monitoreo del alto el fuego en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que el experimentado diplomático Steven Fagin será el líder civil del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) en el sur de Israel, encargado de monitorear y mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Miembro de carrera del Servicio Exterior, ha sido embajador en Yemen desde mayo de 2022. Anteriormente fue viceembajador en Bagdad, funcionario principal del Consulado General en Erbil (2018-2020) y director de las oficinas de Asuntos Iraníes y de Asuntos Regionales para Asia Meridional y Central del Departamento de Estado.

Desde que se unió al Servicio Exterior en 1997, Fagin también ha trabajado en Bruselas, Islamabad, Astana, Mostar, Minsk, Tbilisi y El Cairo, además de períodos en Washington como funcionario de la Oficina de Pakistán y asistente especial del entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Nick Burns.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó las instalaciones del CMCC y afirmó que Washington mantiene un compromiso firme con la seguridad del Estado judío y la desmilitarización total de Hamás.

El funcionario explicó que la prioridad actual es garantizar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza tras el alto el fuego, asegurando que no vuelva a representar una amenaza para Israel. “Detrás de la línea amarilla aún hay un grupo terrorista que brutaliza a los palestinos. Eso hay que señalarlo. Debemos coordinar entre muchas organizaciones de todo el mundo. Es un esfuerzo enorme”, dijo.

“Estamos muy comprometidos con la seguridad de Israel. Queremos garantizar que no haya una Gaza que represente un riesgo para Israel. Queremos que las personas vivan en Gaza sin Hamás, para que no sean aterrorizadas por Hamás”, enfatizó.

“Hamas será completamente desmilitarizado. Ese es el acuerdo que firmaron. No queremos ver ninguna amenaza proveniente de las zonas donde Hamás todavía tiene control”, afirmó Rubio.