Hamás: «Facciones palestinas» aceptan que un comité de tecnócratas administre la Gaza de posguerra

Itongadol/Agencia AJN.- La organización terrorista Hamás emitió lo que describió como una declaración conjunta de un grupo de «facciones palestinas» anunciando que aceptaron que un comité independiente de tecnócratas administre la Gaza de posguerra.

Sin embargo, no parece ser un avance importante, dado que Hamás ha declarado desde hace tiempo que está dispuesto a ceder el control gubernamental de la Franja, dejando la entrega de sus armas para discusiones separadas.

La declaración no mencionó si el partido Fatah del titular de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, estaba incluido, en medio de informes de que este les habría ordenado a sus asesores que se abstuvieran de participar en la reunión debido a la inclusión de Hamás.

Tampoco quiénes formarían parte de ese comité tecnocrático palestino, que seguramente necesitará la aprobación de los Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses indicaron la semana pasada que ello no estaba entre sus prioridades.

Paralelamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó las instalaciones del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) en Israel y afirmó que Washington mantiene un compromiso firme con la seguridad del Estado judío y la desmilitarización total de Hamás.

El funcionario explicó que la prioridad actual es garantizar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza tras el alto el fuego, asegurando que no vuelva a representar una amenaza para Israel. “Detrás de la línea amarilla aún hay un grupo terrorista que brutaliza a los palestinos. Eso hay que señalarlo. Debemos coordinar entre muchas organizaciones de todo el mundo. Es un esfuerzo enorme”, dijo.

“Estamos muy comprometidos con la seguridad de Israel. Queremos garantizar que no haya una Gaza que represente un riesgo para Israel. Queremos que las personas vivan en Gaza sin Hamás, para que no sean aterrorizadas por Hamás”, enfatizó.

“Hamas será completamente desmilitarizado. Ese es el acuerdo que firmaron. No queremos ver ninguna amenaza proveniente de las zonas donde Hamás todavía tiene control”, afirmó Rubio.