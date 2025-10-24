Israel elimina al jefe de la unidad logística de Hezbollah en el sur del Líbano

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe de la unidad logística de la organización terrorista Hezbollah en el sur del Líbano fue eliminado hoy con un ataque con un dron, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según el Ejército, Abbas Hassan Karki era el jefe de logística del llamado Frente Sur de la organización terrorista libanesa y ocupó otros altos cargos de Hezbollah en los últimos años.

Las FDI afirmaron que «lideraba e impulsaba los esfuerzos para reconstruir» las capacidades de Hezbollah en el sur del Líbano, además de restaurar la infraestructura destruida durante los combates del año pasado.

Karki también fue responsable de «reconstruir la estructura de fuerzas de la organización y gestionar la transferencia y el almacenamiento de armas en el sur del Líbano», según el Ejército.

Sus acciones “constituían una violación a los entendimientos entre Israel y el Líbano”, añadieron las FDI.

Karki fue atacado mientras conducía por la ciudad de Toul, cerca de Nabatieh, en el sur del Líbano, esta mañana.

Ayer, Israel bombardeó varios sitios terroristas de Hezbollah en el Líbano.

Las FDI confirmaron ataques aéreos en la sureña Nabatieh, cuyo objetivo era un depósito de armas, y en el valle de Bekaa, en el este, dirigidos contra un campo de entrenamiento donde se concentraban terroristas y una planta de fabricación de misiles de precisión, y una base militar en el norte, entre otros objetivos.

Según el Ejército, Hezbollah utilizó ese campo de entrenamiento para planificar ataques contra Israel.

La planta de fabricación de misiles en el valle de Bekaa ha sido atacada por las FDI en numerosas ocasiones.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa había informado anteriormente que “aviones de guerra israelíes lanzaron una serie de violentos ataques contra la cordillera oriental” en la región de Bekaa, cerca de la frontera con Siria.

También informó que dos ataques israelíes tuvieron como objetivo la cordillera de Hermel, en el nordeste del país.