El ministro de Defensa Katz reveló a Vance: la mayoría de los túneles de Hamás siguen intactos

Itongadol.- El ministro de Defensa, Israel Katz, reveló al vicepresidente estadounidense, JD Vance, que más del 60% de los túneles de Hamas no fueron destruidos durante la guerra, según un informe del Canal 12 News del viernes por la noche.

Según el informe, los túneles restantes se encuentran a ambos lados de la línea amarilla, lo que significa que existen incluso en zonas que actualmente están bajo control de las FDI.

Uno de esos túneles fue utilizado por los terroristas que asesinaron a dos soldados de las FDI la semana pasada durante una operación en la zona de Rafah. La cifra de más del 60% indica que, en los últimos dos años, Israel ha logrado destruir menos del 40% de los túneles.

El informe también señaló que las explosiones escuchadas en los últimos días cerca de la frontera de Gaza se deben al hecho de que, incluso durante el alto el fuego y de conformidad con el acuerdo, las FDI continúan destruyendo esos túneles, lo que significa que la actividad de las FDI continúa en todo momento.

El informe indicó que en la conversación entre el ministro de Defensa Katz y el vicepresidente Vance, el ministro dijo: “La destrucción de los túneles es la misión conjunta más importante en la desmilitarización de Gaza, de acuerdo con el plan Trump, y se deben hacer preparativos para llevarla a cabo”.

Añadió: “Debemos recuperar a todos los rehenes y caídos, eliminar todos los túneles, quitarle las armas a Hamás y garantizar que no sea una fuerza gobernante en Gaza”.