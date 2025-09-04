Inicio MEDIO ORIENTE Niño gazatí supuestamente asesinado por Israel fue encontrado sano y salvo

Itongadol/Agencia AJN.- Un niño gazatí que un excontratista de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) había afirmado que fue asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fue localizado y enviado al extranjero junto con su madre.

El exsoldado de las Fuerzas Especiales estadounidenses Anthony Aguilar había declarado a medios internacionales en julio que, tras haberle entregado comida a «Amir» en un centro de la GHF en el sur de Gaza, las FDI abrieron fuego contra él y lo mataron.

El senador demócrata Bernie Sanders difundió la historia en sus redes sociales oficiales, afirmando que el exmilitar «presenció atrocidades cometidas con dinero de los contribuyentes estadounidenses».

Tras la difusión mundial de la historia, la GHF comenzó a buscar al niño, cuyo nombre es Abd al-Rahim «Aboud» Mohammed Hamdan.

La organización utilizó sus contactos entre los gazatíes para encontrar al niño y a su madre.

La GHF utilizó datos biométricos y otros medios para identificarlo, así como la remera que vestía en el video de Aguilar.

El niño y su madre se encuentran en un lugar seguro y confidencial, se informó en una conferencia de prensa.

«Gracias a nuestra extraordinaria relación con la gente de Gaza, nuestros equipos de ayuda, veteranos militares estadounidenses, y la profunda confianza creada a través de la distribución diaria de ayuda humanitaria de GHF pudimos localizar a Aboud y ahora está a salvo», dijo su director ejecutivo, John Acree.

«Les agradecemos a todos aquellos que trabajaron día y noche en esta extraordinaria misión, incluida la Embajada de los Estados Unidos en Israel y los gobiernos regionales, que se coordinaron estrechamente con GHF para garantizar la seguridad de un niño», añadió.

